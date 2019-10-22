Põhjala произвела свою миллионную бутылку и надеется сделать крафтовое пиво более доступным для широкой аудитории

По словам исполнительного руководителя и основателя Põhjala Pruulikoda Энна Пареля, дела у предприятия идут хорошо как на местном, так и на внешних рынках. ”Линия бутилирования, открытая в начале года в Põhjala всячески себя оправдала — все заказы выросли, в случае некоторых заказчиков этот рост составил 80%. Продажи в Эстонии выросли скачкообразно, а также мы вышли на новые рынки — недавно мы отправили первый контейнер в Австралию, скоро первая отправка будет и в Гонконг”, — сказал Парель.

Производственная мощность пивоварни Põhjala составляет в среднем 1000 декалитров в месяц и линия бутилирования способна упаковывать 6000 бутылок в час. По словам Пареля, у предприятия еще есть место для роста. ”Сейчас мы продаем все, что производим, хотя пивоварня еще не работает на полную мощность. При необходимости можем перейти на работу в несколько смен. В ноябре мы добавили три новых бака для брожения, что дает около 25% прироста к производственной мощности”, — добавил Парель. Минимальная цель предприятия этого года заключалась в удвоении выпуска продукции и, по словам Пареля, Põhjala даже несколько опережает этот график.

Ожидания превысил и пивной ресторан пивоварни Põhjala Tap Room, в котором, по словам Пареля, продают напитков Põhjala больше, чем во всех супермаркетах Эстонии. ”Наш пивной ресторан с момента открытия стал очень популярен как среди местных жителей, так и среди туристов — мы смогли на 40% превысить поставленные для себя цели по продажам. Отрадно признать, что известность Põhjala растет по всему миру и многие туристы приезжают в Эстонию в том числе и с целью посетить малые пивоварни — такие как Põhjala”, — сказал Парель. ”Пивной туризм стремительно растет и уже догоняет винный туризм”.