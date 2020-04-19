Погрязший из-за кризиса в долгах мужчина: "надеюсь, я не лишусь квартиры"

”Сейчас мне 35 лет, то есть во время первого кризиса мне было чуть за 20. В то время я был наемным работником, и моя зарплата уменьшилась примерно на 10%. Но и расходы не были велики. Аренда стала дешеветь, а долгосрочными планами в таком возрасте я себя не обременял. Кризис я пережил довольно легко. Со временем и зарплата стала расти”, — рассказывает мужчина.

”Неудивительно, что в 2015 году я решил взять в банке кредит и приобрести со спутницей квартиру. […] Когда мы с ней разошлись, то я переписал кредит на себя. Казалось, что все хорошо. Ту квартиру я потом продал и купил другую, попросторнее и в районе получше. Квартира требовала ремонта, но меня это не напугало, ведь существует специальный кредит. Не обошел меня стороной и автолизинг. А также еще несколько кредитов”, — пишет Эрик и добавляет, что никаких проблем у него не возникало, поскольку доходы покрывали расходы, и хватало даже на путешествия.

”Я являюсь совладельцем одной маленькой фирмы. Проблемы с фирмой возникли сразу. Также я работал в сфере организации мероприятий, где все тоже пошло под откос”.

Мужчина пишет, что сейчас его фирма будет пытаться получить поддержку Касса по безработицы, но положение в целом плохое.

”Конечно же, плохую службу мне сыграло отсутствие сбережений.

Я без проблем мог бы сейчас пойти на какую-нибудь простую работу. Физического труда не боюсь. Но вопрос в том, сколько это принесет”, — рассуждает он.

”Я уже взял в банке платежный отпуск. Но это временное решения. К тому же, у меня много других обязательств. Кроме того, во время платежного отпуска ты все равно платишь интрессы”.

”Все это будет продолжаться еще долго. Хотя я надеюсь, что самый черный сценарий все же не воплотиться и мне не придется продавать квартиру. Я хорошо знаю, к чему это может привести. В 2009 году моему другу пришлось продать квартиру в Таллинна на 30 с лишним процентов дешевле, чем он мог бы получить за год до этого”.

”Говорят, что каждый кризис чему-то учит. Сейчас еще рано говорить о том, чему нас научит этот кризис, мы как-то должны все это пережить. Один мой молодой друг сказал, что счастлив, потому что у него нет ни одного кредита, и в случае чего он может переехать к родителям. Я даже ему завидую”, — заключает Эрик.