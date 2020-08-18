Погряз в долгах: Stockmann может спасти продажа торгового центра

Согласно отчету предприятия, Stockmann погребен в долгах, а трудности могут быть основаны и на прошлых неудачных бизнес-проектах компании. С 2010 года финансовые проблемы Stockmann лишь усугубляются.

Так, одним из неудачных решений стал слишком агрессивный подход на российском рынке, а также медленный запуск электронной торговли.

Пандемия коронавируса нанесла компании еще один удар, поскольку сильно упали показатели продаж.

Сильной стороной Stockmann является то, что компания владеет дорогой и ценной недвижимостью. Поэтому одной из возможностей вылезти из долгов может стать продажа торгового центра в Хельсинки.