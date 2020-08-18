Погряз в долгах: Stockmann может спасти продажа торгового центра
Финское предприятие Stockmann, чья долговая нагрузка значительно выросла за последние 10 лет, сильно пострадало от пандемии коронавируса. Теперь лишь программа реструктуризации может спасти компанию, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на новостной портал Yle.
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