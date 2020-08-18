18.08.2020, 18:47

Погряз в долгах: Stockmann может спасти продажа торгового центра


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Погряз в долгах: Stockmann может спасти продажа торгового центра
Foto: Eero Vabamägi

Финское предприятие Stockmann, чья долговая нагрузка значительно выросла за последние 10 лет, сильно пострадало от пандемии коронавируса. Теперь лишь программа реструктуризации может спасти компанию, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на новостной портал Yle.

Согласно отчету предприятия, Stockmann погребен в долгах, а трудности могут быть основаны и на прошлых неудачных бизнес-проектах компании. С 2010 года финансовые проблемы Stockmann лишь усугубляются.

Так, одним из неудачных решений стал слишком агрессивный подход на российском рынке, а также медленный запуск электронной торговли.

Пандемия коронавируса нанесла компании еще один удар, поскольку сильно упали показатели продаж.

Сильной стороной Stockmann является то, что компания владеет дорогой и ценной недвижимостью. Поэтому одной из возможностей вылезти из долгов может стать продажа торгового центра в Хельсинки.

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