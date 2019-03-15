Поезд Москва–Санкт-Петербург–Таллинн переходит на летнее расписание

Поезд Таллинн-Москва отправляется с Балтийского вокзала в 16:48, из Тапа в 17:40, из Йыхви 18:51, из Нарвы в 20:45. В Санкт-Петербург поезд прибывает в 23:58, в Москву в 9:30.

Поезд Москва-Таллинн отправляется из Москвы с Ленинградского вокзала в 22:15, прибывает в Санкт-Петербург в 5:39 и в Таллинн в 13:52.

Время прибытия и отправления в России указано по московскому времени, в Эстонии – по местному времени.

С полным расписанием можно ознакомиться на странице Go Rail.