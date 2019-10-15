Поезд Elron по неизвестной причине промчался мимо остановки, оставив пассажиров с носом

”Я очень сильно ждала вечера пятницы, так как у меня были куплены билета на вечер творчества Эндрю Ллойда Уэббера”, — рассказывает Тийна Пуусте, которой нужно было добраться до Таллинне.

Пуусте пришла на перрон на 10 минут раньше. В 17.24, как и указано в расписании, поезд стал приближаться, но в итоге на полной скорости проскочил мимо остановки. ”Я подумала, что это, должно быть, какой-то тартуский поезд, который опоздал, так как людей там было много. Примерно через сто метров поезд стал изо всех сил тормозить и на переезде остановился”, — продолжает женщина.

Поскольку и раньше бывало, что поезд проезжал остановку и сдавал назад к перрону, женщина стала спокойно ждать. ”Кроме меня на остановке стоял молодой человек, которого дома ждал двухлетний сын. Поезд простоял около четырех минут. Потом шлагбаумы подняли и машины, стоявшие в очереди, двинулись. В этот момент я подумала, что, может, поезд ждет пока мы сами подбежим к нему. С другой стороны, вряд ли кто-то мог бы предположить, что пожилая женщина в шляпе и на каблуках бросится через сенокос, вскарабкается на возвышение и запрыгнет в поезд. В этот же миг поезд поехал дальше”.

Женщина позвонила на инфолинию, где ей сказали, что случилась неполадка и поезд сейчас вернется. Поезда не было. Тогда на инфотелефон позвонил молодой человек. На том конце провода извинились за сложившуюся ситуацию и посоветовали ждать следующего поезда, который должен был прийти через час с лишним.