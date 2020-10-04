Подросток купил без ведома родителей дорогие колонки. По закону магазин должен принять их обратно

Комиссия по потребительским спорам, действующая при Департаменте защиты прав потребителя (TTJA) рассмотрела знаковый спор: 13-летний ребенок купил без разрешения родителей портативные колонки. Однако через пару дней в магазин пришел родитель, чтобы вернуть покупку, так как она была сделана без его разрешения.

Магазин не согласился вернуть деньги, потому что товар уже использовали, а упаковку выбросили. Родителю предложили такой вариант: использованные колонки выставят в продажу, а деньги вернут в том случае, если товар удастся продать. Если колонки в течение разумного периода не продадутся, то их вернут покупателю.

Родитель был с таким вариантом не согласен, и комиссия встала на его сторону, поскольку покупатель не достиг 18-летия и по закону он обладает ограниченной дееспособностью.

Как пояснил секретарь комиссии Вейко Копамеэс, по Гражданскому кодексу Эстонии, сделка лица в возрасте рот 7 до 18 лет может быть признана недействительной, если она совершена без согласия законного представителя данного лица. Согласно статье 9 суд вправе расширить ограниченную дееспособность несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, с согласия его законного представителя. При наличии ряда условий законный представитель лица может обратиться к продавцу для аннулировании сделки.

По словам Копамеэса, подобные споры являются исключительными, потому что, как правило, стороны находят какое-то решение по обоюдному согласию.

"Продавец должен при продаже несовершеннолетнему электроники/домашней техники при необходимости проверить, вправе ли подросток в таком объеме совершать сделку, особенно если речь идет о лице явно детского возраста. В случае, когда продавец не убедился в наличии согласия на покупку со стороны взрослого, то продавец должен учитывать риск, что при отсутствии согласия родителя сделка будет недействительной со всеми вытекающими последствиями", — уточнил он.

Самостоятельные сделки несовершеннолетний может совершать с теми средствами, которые ему даны законным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом.