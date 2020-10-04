04.10.2020, 20:39

Подросток купил без ведома родителей дорогие колонки. По закону магазин должен принять их обратно

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Эгерт Пярна, Kasulik.ee
EST 5
Подросток купил без ведома родителей дорогие колонки. По закону магазин должен принять их обратно
Tiit Blaat

Комиссия по потребительским спорам решила, что продавец должен вернуть деньги за колонки, потому что 13-летний подросток купил их без разрешения родителей.

Комиссия по потребительским спорам, действующая при Департаменте защиты прав потребителя (TTJA) рассмотрела знаковый спор: 13-летний ребенок купил без разрешения родителей портативные колонки. Однако через пару дней в магазин пришел родитель, чтобы вернуть покупку, так как она была сделана без его разрешения.

Магазин не согласился вернуть деньги, потому что товар уже использовали, а упаковку выбросили. Родителю предложили такой вариант: использованные колонки выставят в продажу, а деньги вернут в том случае, если товар удастся продать. Если колонки в течение разумного периода не продадутся, то их вернут покупателю.

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Родитель был с таким вариантом не согласен, и комиссия встала на его сторону, поскольку покупатель не достиг 18-летия и по закону он обладает ограниченной дееспособностью.

Как пояснил секретарь комиссии Вейко Копамеэс, по Гражданскому кодексу Эстонии, сделка лица в возрасте рот 7 до 18 лет может быть признана недействительной, если она совершена без согласия законного представителя данного лица. Согласно статье 9 суд вправе расширить ограниченную дееспособность несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, с согласия его законного представителя. При наличии ряда условий законный представитель лица может обратиться к продавцу для аннулировании сделки.

По словам Копамеэса, подобные споры являются исключительными, потому что, как правило, стороны находят какое-то решение по обоюдному согласию.

"Продавец должен при продаже несовершеннолетнему электроники/домашней техники при необходимости проверить, вправе ли подросток в таком объеме совершать сделку, особенно если речь идет о лице явно детского возраста. В случае, когда продавец не убедился в наличии согласия на покупку со стороны взрослого, то продавец должен учитывать риск, что при отсутствии согласия родителя сделка будет недействительной со всеми вытекающими последствиями", — уточнил он.

Самостоятельные сделки несовершеннолетний может совершать с теми средствами, которые ему даны законным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом.

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