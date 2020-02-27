“Подработка в Bolt принесла сплошные убытки. Я полностью разорен”. Налоговая требует от таксиста 9500 евро

"Во второй половине этого года вступают в силу изменения в Законе об общественном транспорте, в связи с этим мы начали контролировать новых водителей на наличие проездной карты с помощью платформы. Сейчас это происходит вручную, в то же время мы развиваем технические возможности приложения, чтобы можно было автоматически проверить, зарегистрировал ли водитель проездную карту", — сказал пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов RusDelfi. Именно на этом и "попался" Роман — подрабатывал таксистом, имея только послужную карточку таксиста. То есть у него было разрешение на работу таксистом, а у машины не было разрешения быть такси.
Многие таксисты не оформляют проездную карту по простой причине — вырастает цена страховки. Например, чтобы оформить таксостраховку на легковой автомобиль Mazda 2009 года, нужно заплатить 1400 евро в год. Обычная — на 1100 евро дешевле, или 300 евро в год. Те, кто работает на служебной машине Bolt, не должны платить за страховку, это включено в цену за аренду автомобиля. Стоимость аренды машины Bolt — примерно 160 евро за неделю.
Как писал RusDelfi в августе 2018 года, если раньше можно было оформить проездную карту и платить "обычную" страховку, то два года назад информация стала поступать из Коммерческого регистра, и теперь водитель обязан оформлять страховку по назначению. Цена зависит от страховой истории, технических показателей автомобиля и других факторов.
Получается, если соблюдать закон, то таксистам нужно заплатить налог государству, процент фирме (в данном контексте — Bolt), за топливо, за ремонт и обслуживание автомобиля, за таксостраховку, за открытие фирмы или предпринимательского счета, за различные удостоверения. При этом поездка от Viru Keskus до Lasnamäe Centrum стоит 4,40 евро. С которых нужно заплатить за топливо, процент фирме и налог государству.
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