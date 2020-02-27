27.02.2020, 07:00

“Подработка в Bolt принесла сплошные убытки. Я полностью разорен”. Налоговая требует от таксиста 9500 евро

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эксклюзив rusDelfi
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 23
Bolti takso Tallinnas. Foto on illustreeriv.
Bolti takso Tallinnas. Foto on illustreeriv.Foto: Rauno Volmar

Читатель RusDelfi Роман обратился в редакцию: Налогово-таможенный департамент (MTA) требует от него 9500 евро. Он думал, что платил налоги четыре года, но на деле все получилось иначе.

Муниципальная полиция недавно устроила очередную ”облаву”, начал свое письмо Роман. По словам таксистов, это обычная практика — сотрудник полиции вызывает такси и проверяет документы водителя. У автомобиля Романа не было разрешения на таксоизвоз, ”так как таксостраховка в пять раз дороже обычной”.

Пару дней назад ему пришло письмо из Налогово-таможенного департамента. Как утверждает Роман, наводку департаменту дали муниципальные полицейские. Ему сообщили, что он не платил налог с дохода в течение четырех лет, когда подрабатывал таксистом в Bolt. Каждый месяц он зарабатывал примерно 800 евро, не учитывая расходы на бензин и ремонт. ”Итого со штрафами и пени мне насчитали за четыре года 9543 евро налога и попросили не ошибиться с подачей декларации за этот год. Я в отчаянии”, — написал он в редакцию RusDelfi.

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Он думал, что это неофициальная работа и он не должен платить налог, ведь Bolt не является работодателем, а он подвозил людей на личном авто в свободное время.

”Я платил Bolt комиссию 20% с каждого заказа, заливал бензин, который съедал почти половину стоимости поездок, и теперь все, что я заработал, я должен отдать государству! — продолжает он. — Подработка в Bolt четыре года принесла сплошные убытки. Я полностью разорен”.

Этот случай раскрывает два важных аспекта работы таксиста:

1. Самостоятельная уплата налогов.

2. Обязанность иметь проездную карту (sõidukikaart), при ее наличии нужно оформлять таксостраховку, которая дороже обычной в несколько раз (если работать на своей машине).

Налоги — государству, работа — на себя

Bolt не может требовать платить налоги, так как таксисты не работники фирмы. Они предоставляют платформу для зарабатывания денег. ”Мы со своей стороны всегда говорим, что налоги нужно платить вовремя и правильно. Также мы сотрудничаем с MTA — отправляем данные о доходах водителей, которые дали на это согласие”, — подчеркнули в пресс-службе Bolt. Некоторым водителям может показаться, что снимаемые приложением 20% за поездку и есть уплата налогов, но это не так. Это лишь комиссия за использование популярного сервиса. Bolt сам платит с этих 20% подоходный налог государству.

Важный момент — расходы. Бензин, ремонт, чистка салона. Если не сделать FIE либо , то в декларации расходы, связанные с работой, учитывать невозможно. ”Если же водитель зарегистрировал себя как юридическое лицо, то он может вычесть все расходы, главное, чтобы были необходимые данные — чеки”, — сообщила пресс-секретарь MTA Кайа-Лийса Табри RusDelfi.

Также есть возможность открыть предпринимательский счет, для этого не нужно регистрироваться предпринимателем и вести учет доходов и расходов. Подробнее ЗДЕСЬ.

Страховка — всем

"Во второй половине этого года вступают в силу изменения в Законе об общественном транспорте, в связи с этим мы начали контролировать новых водителей на наличие проездной карты с помощью платформы. Сейчас это происходит вручную, в то же время мы развиваем технические возможности приложения, чтобы можно было автоматически проверить, зарегистрировал ли водитель проездную карту", — сказал пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов RusDelfi. Именно на этом и "попался" Роман — подрабатывал таксистом, имея только послужную карточку таксиста. То есть у него было разрешение на работу таксистом, а у машины не было разрешения быть такси.

Многие таксисты не оформляют проездную карту по простой причине — вырастает цена страховки. Например, чтобы оформить таксостраховку на легковой автомобиль Mazda 2009 года, нужно заплатить 1400 евро в год. Обычная — на 1100 евро дешевле, или 300 евро в год. Те, кто работает на служебной машине Bolt, не должны платить за страховку, это включено в цену за аренду автомобиля. Стоимость аренды машины Bolt — примерно 160 евро за неделю.

Как писал RusDelfi в августе 2018 года, если раньше можно было оформить проездную карту и платить "обычную" страховку, то два года назад информация стала поступать из Коммерческого регистра, и теперь водитель обязан оформлять страховку по назначению. Цена зависит от страховой истории, технических показателей автомобиля и других факторов.

Получается, если соблюдать закон, то таксистам нужно заплатить налог государству, процент фирме (в данном контексте — Bolt), за топливо, за ремонт и обслуживание автомобиля, за таксостраховку, за открытие фирмы или предпринимательского счета, за различные удостоверения. При этом поездка от Viru Keskus до Lasnamäe Centrum стоит 4,40 евро. С которых нужно заплатить за топливо, процент фирме и налог государству.

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