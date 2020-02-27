“Подработка в Bolt принесла сплошные убытки. Я полностью разорен”. Налоговая требует от таксиста 9500 евро

Муниципальная полиция недавно устроила очередную ”облаву”, начал свое письмо Роман. По словам таксистов, это обычная практика — сотрудник полиции вызывает такси и проверяет документы водителя. У автомобиля Романа не было разрешения на таксоизвоз, ”так как таксостраховка в пять раз дороже обычной”.

Пару дней назад ему пришло письмо из Налогово-таможенного департамента. Как утверждает Роман, наводку департаменту дали муниципальные полицейские. Ему сообщили, что он не платил налог с дохода в течение четырех лет, когда подрабатывал таксистом в Bolt. Каждый месяц он зарабатывал примерно 800 евро, не учитывая расходы на бензин и ремонт. ”Итого со штрафами и пени мне насчитали за четыре года 9543 евро налога и попросили не ошибиться с подачей декларации за этот год. Я в отчаянии”, — написал он в редакцию RusDelfi.

Он думал, что это неофициальная работа и он не должен платить налог, ведь Bolt не является работодателем, а он подвозил людей на личном авто в свободное время.

”Я платил Bolt комиссию 20% с каждого заказа, заливал бензин, который съедал почти половину стоимости поездок, и теперь все, что я заработал, я должен отдать государству! — продолжает он. — Подработка в Bolt четыре года принесла сплошные убытки. Я полностью разорен”.

Этот случай раскрывает два важных аспекта работы таксиста:

1. Самостоятельная уплата налогов.

2. Обязанность иметь проездную карту (sõidukikaart), при ее наличии нужно оформлять таксостраховку, которая дороже обычной в несколько раз (если работать на своей машине).