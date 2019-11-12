Подписка на акции Coop Pank начнется совсем скоро

Как сообщается в пресс-релизе банка, в ходе IPO Coop Pank рассчитывает привлечь 37 миллионов евро дополнительного капитала для финансирования своей стратегии развития, эмитировав для этого до 32,2 миллиона новых акций.

Согласно проспекту публичного размещения, котирования и принятия к торгам акций Coop Pank, банк желает эмитировать в ходе IPO до 32,2 миллиона новых акций, доведя общее количество акций до 94,4 миллиона. Помимо эмиссии новых акций, в рамках IPO часть существующих миноритарных акционеров продаст новым инвесторам суммарно до 14,1 миллиона акций. В результате, в ходе IPO инвесторы смогут приобрести всего до 46,3 миллиона акций.

Розничные и профессиональные инвесторы могут выразить желание приобрести акции Coop Pank в течение периода подписки, который начнется 18 ноября и завершится 29 ноября 2019 года. Ценовой диапазон подписки на предлагаемые акции составит 1,15-1,3 евро. В результате денежный объем IPO составит около 55 миллионов евро, в зависимости от окончательной цены предложения.

Coop Pank планирует привлечь в ходе IPO 37 миллионов евро дополнительного собственного капитала для финансирования стратегии развития банка и наращивания объемов бизнеса. В случае успешного IPO составляющий сегодня 57,3 миллиона евро собственный капитал может быть увеличен до 95,9 миллиона евро.