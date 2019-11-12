Подписка на акции Coop Pank начнется совсем скоро
Во вторник Coop Pank опубликовал условия первичного размещения (IPO) своих акций и указал, что период подписки начнется 18 ноября.
Во вторник Coop Pank опубликовал условия первичного размещения (IPO) своих акций и указал, что период подписки начнется 18 ноября.
Как сообщается в пресс-релизе банка, в ходе IPO Coop Pank рассчитывает привлечь 37 миллионов евро дополнительного капитала для финансирования своей стратегии развития, эмитировав для этого до 32,2 миллиона новых акций.
Согласно проспекту публичного размещения, котирования и принятия к торгам акций Coop Pank, банк желает эмитировать в ходе IPO до 32,2 миллиона новых акций, доведя общее количество акций до 94,4 миллиона. Помимо эмиссии новых акций, в рамках IPO часть существующих миноритарных акционеров продаст новым инвесторам суммарно до 14,1 миллиона акций. В результате, в ходе IPO инвесторы смогут приобрести всего до 46,3 миллиона акций.
Розничные и профессиональные инвесторы могут выразить желание приобрести акции Coop Pank в течение периода подписки, который начнется 18 ноября и завершится 29 ноября 2019 года. Ценовой диапазон подписки на предлагаемые акции составит 1,15-1,3 евро. В результате денежный объем IPO составит около 55 миллионов евро, в зависимости от окончательной цены предложения.
Coop Pank планирует привлечь в ходе IPO 37 миллионов евро дополнительного собственного капитала для финансирования стратегии развития банка и наращивания объемов бизнеса. В случае успешного IPO составляющий сегодня 57,3 миллиона евро собственный капитал может быть увеличен до 95,9 миллиона евро.
По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, банк ожидает, что в ходе IPO круг его акционеров пополнят как профессиональные, так и розничные инвесторы. ”Мы хотим сделать акцию Coop Pank настоящей народной акцией — которая будет активно торговаться на бирже и привлекать большое число акционеров. Если в первые годы мы видим себя, преимущественно, растущей компанией, то согласно дивидендной политике, с весны 2022 года банк начнет выплачивать дивиденды в размере 25% годовой прибыли”, — пояснил Ринк.
Лаури Линд, представитель LHV — финансового консультанта при проведении IPO — отметил, что в случае превышения лимита подписки предпочтение будет отдано розничным инвесторам и, прежде всего, клиентам Coop Pank. ”Преимущественное распределение для розничных инвесторов действует в объеме до 2500 акций, а для подписавшихся на первой неделе — в объеме до 5000 акций. При этом в ходе IPO Coop Pank желает предоставить своим клиентам преимущественное распределение в объеме до 10 000 акций”, — сказал Линд.
После успешного осуществления эмиссии акции Coop Pank будут котироваться в основном биржевом списке таллиннской биржи Nasdaq. Согласно планам, 9 декабря, предположительно, станет первым днем торговли акциями Coop Pank на Таллиннской бирже.
Проспект публичного размещения, котирования и принятия к торгам акций Coop Pank доступен на сайтах Coop Pank и Финансовой инспекции.
Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии. Повседневными банковскими услугами банка пользуются 58 300 клиентов. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей сети Coop и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов и располагающая примерно 600 000 постоянных клиентов.
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