Подозрительные сделки привели к закрытию эстонской платформы ”народного инвестирования”. Вернут ли людям их деньги?
Инвесторы переживают, что инвестиционная платформа Kuetzal исчезнет вместе с их деньгами, пишет Eesti Päevaleht.
Инвесторы переживают, что инвестиционная платформа Kuetzal исчезнет вместе с их деньгами, пишет Eesti Päevaleht.
12 января инвесторы получили письмо о том, что Kuetzal прекращает свою деятельность. Первые признаки наблюдались еще в декабре, когда появилась информация, что платформа привлекает проекты от не ведущих реальную деятельность предприятий. Утверждается, будто некоторые инвесторы, которые стали после этого критически высказываться о платформе в соцсетях, даже получали угрозы, в том числе убийством.
Kuetzal OÜ была основана в июле 2018 года Викторией Горчак. Фирма зарегистрирована в квартире по адресу Мустамяэ теэ, 149а. Владельцем квартиры является Андрей Коробейко. По данному адресу зарегистрировано еще одно предприятие — Kamelia Compani OÜ, которому принадлежат расположенные в центре Таллинна и в Виймси рестораны Tokyo 55. Kamelia Compani OÜ была основана в 2012 году. Ее владельцем является Николай Калякин, а единственным членом правления с начала декабря числится Коробейко. Примечательно, что в 2012 году Харьюский уездный суд признал Коробейко виновным в попытке отмывания средств (летом 2010 года Коробейко и еще трое человек попытались отмыть 600 000 евро, принадлежавших одной российской фирме).
До внезапного закрытия на сайте Kuetzal было выставлено 29 проектов на суммы от 35 000 евро до миллиона. Так, в августе прошлого года инвесторам предложили вложить средства в кредит для T55 Group OÜ, основанной за пять месяцев до этого, в размере 46 400 евро. Данная фирма также принадлежит Коробейко. Согласно описанию, инвестиция предназначалась для реновации расположенного на улице Гонсиори суши-ресторана Tokyo 55. При этом из данных Krediidiinfo следует, что в прошлом году у T55 Group особой экономической деятельности не наблюдалось, но в последнем квартале появилось четыре работника. В марте прошлого года, до открытия T55, в Kamelia Compani работало десять человек, из которых к концу года осталось лишь шесть.
Многие фирмы, для которых при помощи Kuetzal собирались деньги, кажутся странными. Например, польская логистическая компания Marina Code, которая получила от инвесторов 266 000 евро на расширение рынка. На первый взгляд сайт фирмы создает благонадежное впечатление, однако при проверке выясняется, что, например, фотографии ее руководителей украдены в интернете и на них изображены совершенно другие люди.
9 января Европейская сеть краудфандинга (ECN) сообщила, что многие инвесторы связывались с ними по поводу Kuetzal. Сеть попросила руководителей платформы пояснить ситуацию, но полученные ответы отказались неудовлетворительными, поэтому было решено обратиться к Министерству финансов Эстонии с просьбой проверить деятельность Kuetzal.
Пресс-секретарь министерства Сийри Суутре подтвердила, что они получили от сети такую информацию. ”Мы сообщили Финансовой инспекции об обращении, которое поступило нам в связи с деятельностью Kuetzal. Поскольку на настоящий момент, краудфандинг, как правило, финансовому надзору не подлежит, то Финансовая инспекция может попросить Kuetzal OÜ уточнить свой бизнес-план, чтобы выяснить, не классифицируется ли их деятельность как предоставление инвестиционных услуг, публичное предложение ценных бумаг или иная деятельность, для которой необходима лицензия. Также мы сообщили о ситуации Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора”, — отметила она.
Получат ли инвесторы обратно свои деньги, неизвестно.
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