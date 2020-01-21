Подозрительные сделки привели к закрытию эстонской платформы ”народного инвестирования”. Вернут ли людям их деньги?

До внезапного закрытия на сайте Kuetzal было выставлено 29 проектов на суммы от 35 000 евро до миллиона. Так, в августе прошлого года инвесторам предложили вложить средства в кредит для T55 Group OÜ, основанной за пять месяцев до этого, в размере 46 400 евро. Данная фирма также принадлежит Коробейко. Согласно описанию, инвестиция предназначалась для реновации расположенного на улице Гонсиори суши-ресторана Tokyo 55. При этом из данных Krediidiinfo следует, что в прошлом году у T55 Group особой экономической деятельности не наблюдалось, но в последнем квартале появилось четыре работника. В марте прошлого года, до открытия T55, в Kamelia Compani работало десять человек, из которых к концу года осталось лишь шесть.

Многие фирмы, для которых при помощи Kuetzal собирались деньги, кажутся странными. Например, польская логистическая компания Marina Code, которая получила от инвесторов 266 000 евро на расширение рынка. На первый взгляд сайт фирмы создает благонадежное впечатление, однако при проверке выясняется, что, например, фотографии ее руководителей украдены в интернете и на них изображены совершенно другие люди.



Poola logistikafirma Marina Code’i projekt. Firma kodulehel olevad väidetavate töötajate pildid on internetist varastatud.

Andrei Korobeiko kogus Kuetzali platvormil Tokyo 55 restoranile 46 400 eurot.

9 января Европейская сеть краудфандинга (ECN) сообщила, что многие инвесторы связывались с ними по поводу Kuetzal. Сеть попросила руководителей платформы пояснить ситуацию, но полученные ответы отказались неудовлетворительными, поэтому было решено обратиться к Министерству финансов Эстонии с просьбой проверить деятельность Kuetzal.



Illustratsioon: Kristjan Gabral



Пресс-секретарь министерства Сийри Суутре подтвердила, что они получили от сети такую информацию. ”Мы сообщили Финансовой инспекции об обращении, которое поступило нам в связи с деятельностью Kuetzal. Поскольку на настоящий момент, краудфандинг, как правило, финансовому надзору не подлежит, то Финансовая инспекция может попросить Kuetzal OÜ уточнить свой бизнес-план, чтобы выяснить, не классифицируется ли их деятельность как предоставление инвестиционных услуг, публичное предложение ценных бумаг или иная деятельность, для которой необходима лицензия. Также мы сообщили о ситуации Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора”, — отметила она.

Kuetzali veebileht enne sulgemist

Получат ли инвесторы обратно свои деньги, неизвестно.