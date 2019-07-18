18.07.2019, 07:00

Подозрительные сделки и неформальные отношения с клиентами: у эстонской компании отобрали лицензию

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владелица намерена идти в суд
rus.delfi.ee
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Avamine
AvamineFoto: Ilmar Saabas

Владелец и глава платежного оператора GFC собирается подать в суд на Финансовую инспекцию, которая лишила компанию лицензии по подозрению в отмывании денег.

Компания GFC Good Finance Company располагается в квартале Ротерманни и принадлежит учредительнице газеты объявлений Soov Тийу Ярвисте, пишут "Деловые ведомости".

Финансовая инспекция — морально коррумпированное "государственное предприятие" на иждивении у скандинавских банков, состав совета которого определяют политические мотивы”, — говорит Ярвисте.

Однако источники Äripäev помнят деятельность компании несколько иной, чем руководство.

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