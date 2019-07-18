Подозрительные сделки и неформальные отношения с клиентами: у эстонской компании отобрали лицензию

Компания GFC Good Finance Company располагается в квартале Ротерманни и принадлежит учредительнице газеты объявлений Soov Тийу Ярвисте, пишут "Деловые ведомости".

”Финансовая инспекция — морально коррумпированное "государственное предприятие" на иждивении у скандинавских банков, состав совета которого определяют политические мотивы”, — говорит Ярвисте.

Однако источники Äripäev помнят деятельность компании несколько иной, чем руководство.