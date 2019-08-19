Подозреваемая в отмывании миллионов евро российская фирма начала распродажу недвижимости в Финляндии

"Компания [Airiston Helmi] находится в процессе ликвидации и не может работать. <…> И сейчас идет продажа объектов. На самом деле сегодня состоялись первые сделки", — рассказал 19 августа "Фонтанке" адвокат Кари Уоти.

По его словам, финны — единственные покупатели на недвижимость, которую, по оценкам местных властей, россияне приобретали вблизи стратегически важных объектов. Уоти также подтвердил, что из-за расследования полиции банки Суоми закрыли счета компании. "Законы об отмывании денег стали настолько жесткими, что банки хотят быть осторожнее и предпочитают закрывать счета", — уточнил Уоти.

По словам адвоката, расчеты по сделкам с недвижимостью Airiston Helmi идут при посредничестве его юридической фирмы Kari Uoti из-за ограничений финансовых учреждений.

Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников — основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети ”Веста трейдинг”.