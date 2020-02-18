Подозрение: "Яндекс.Такси" работает в Эстонии с нарушением закона?

Приложение Yandex.Taxi начало свою деятельность в Эстонии в мае 2018 года, но только сейчас ведомства обнаружили, что у фирмы отсутствуют необходимые бумаги, ведь Yandex.Taxi является не поставщиком услуги информационного общества, а поставщиком транспортной услуги, пишет Postimees.
Yandex.Taxi запустилось в Эстонии в мае 2018 года. Воспользоваться сервисом можно в Таллинне и Тарту. Он также доступен уже в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль. В конце 2019 года сервис Yandex.Taxi запустился в Ида-Вирумаа.
Приложение Yandex.Taxi доступно для iOS и Android на эстонском, русском, английском и многих других языках.
Во второй половине дня вторника в редакцию RusDelfi поступил комментарий пресс-службы Yandex.Taxi, который мы полностью приводим ниже.
"Заголовок и выводы в статье не соответствуют действительности.
Yandex.Taxi соблюдает требования локального законодательства в каждой стране, где доступен сервис. Перед запуском на рынке мы всегда тщательно изучаем законы и вносим изменения в работу платформы согласно законодательству, если это необходимо.
Что касается Эстонии, то отметим в первую очередь, что в соответствии с Законом об услугах информационного общества (https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018039) и Директивой об электронной коммерции 2000/31/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=ET) Yandex.Taxi — это сервис информационного общества, который отвечает за разработку программного обеспечения и предоставление услуг информационного общества. В отличие от некоторых других игроков на эстонском рынке, мы не работаем с водителями напрямую и работаем только с партнерами — местными транспортными компаниями, которые предоставляют транспортные услуги на основании лицензии. Являясь сервисом информационного общества, в соответствии с законодательством Yandex.Taxi не обязан иметь локальное юридическое лицо, специальная лицензия также не требуется.
Согласно Закону об общественном транспорте (https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018087) наши партнеры, предоставляющие транспортные услуги в Эстонии, должны быть зарегистрированы на ее территории и иметь специальные разрешения. Они выполняют эти требованиям и обязаны соблюдать другие правила в рамках местного законодательства.
Во-вторых, сервис Yandex.Taxi предоставляет пользователям всю необходимую информацию, включая имя и фамилию водителя, его фото и номер транспортной карты, как и требует закон. Данная информация доступна в приложении до и во время любой поездки, заказанной через Yandex.Taxi в стране. Скриншот прикладываем.
В-третьих, налоги уплачиваются согласно действующему законодательству ЕС. Yandex.Taxi предоставляет партнерам услуги информационного общества удаленно, давая им доступ к платформе по договору SaaS. Сервис, предоставляющий такие услуги, платит налоги в соответствии с действующим законодательством по месту регистрации, т.е. в Нидерландах, где зарегистрировано Yandex.Taxi B.V., согласно Конвенции между Эстонской Республикой и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Наши местные партнеры, в свою очередь, несут полную ответственность за уплату своих налогов за транспортные услуги (включая, помимо прочего, корпоративные налоги, налоги на доходы физических лиц, социальные отчисления) в соответствии с налоговым законодательством Эстонии.
Также отметим, что Yandex.Taxi B.V. обрабатывает данные пользователей ЕС в соответствии с правилами ЕС, в частности GDPR. Таким образом, мы соблюдаем все нормы европейского законодательства и применяем не только технические средства для безопасной обработки персональных данных, но и другие меры защиты, предусмотренные Европейской комиссией и Европейским советом по защите данных.
Компания Yandex.Taxi B.V. готова ответить на вопросы государственных органов, если они появятся. Пока мы не получали никаких официальных запросов."
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