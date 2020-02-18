Подозрение: "Яндекс.Такси" работает в Эстонии с нарушением закона?

Yandex.Taxi запустилось в Эстонии в мае 2018 года. Воспользоваться сервисом можно в Таллинне и Тарту. Он также доступен уже в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль. В конце 2019 года сервис Yandex.Taxi запустился в Ида-Вирумаа.

Приложение Yandex.Taxi доступно для iOS и Android на эстонском, русском, английском и многих других языках.

Во второй половине дня вторника в редакцию RusDelfi поступил комментарий пресс-службы Yandex.Taxi, который мы полностью приводим ниже.

"Заголовок и выводы в статье не соответствуют действительности.

Yandex.Taxi соблюдает требования локального законодательства в каждой стране, где доступен сервис. Перед запуском на рынке мы всегда тщательно изучаем законы и вносим изменения в работу платформы согласно законодательству, если это необходимо.