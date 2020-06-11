Подозрение: два менеджера Swedbank помогали иностранных олигархам отмывать деньги. Один из них был связан с российским министром

Хотя прокуратура не хочет ничего раскрывать относительно расследования Swedbank, два источника подтвердили Eesti Päevaleht, что первыми подозреваемыми по делу являются именно Аверсон и Питкун. Им предъявили подозрение 20 мая этого года. Питкун и Аверсон работали в отделе обслуживания предприятий Swedbank, где среди их клиентов были богатые иностранные, то есть не являющиеся резидентами предприятия.

В портфель Аверсона входила, например, сеть предприятий российского предпринимателя, занимавшего пост министра по делам "Открытого правительства" в правительстве президента Дмитрия Медведева Михаила Абызова. В сети было в общей сложности 70 предприятий, которые были зарегистрированы в офшорных зонах, таких как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Сингапур. В течение короткого времени через счета предприятий в Swedbank прошло по меньшей мере 770 миллионов долларов США.

При этом заказанное Swedbank внутреннее дознание обнаружило, что у менеджера Абызова нашли ПИН-калькулятор, который использовали для перевода денег со счета принадлежащего Абызову или контролируемого им предприятия. Связанные с Абызовым сделки имели место в 2011-2016 годах. Раскрытая прокуратурой скудная информация говорит, что и по их данным отмывание денег происходило в 2012–2016 годах.

Близкие отношения Аверсона и Абызова подтверждает и то, что, ранней весной 2017 года уйдя из Swedbank, Аверсон устроился на работу руководителем принадлежащего Абызову кипрского предприятия Anduril Enterprises. У этого предприятия тоже был счет в Swedbank. Среди прочего Anduril Enterprises принадлежит роскошная вилла в Италии в Тоскане.

Алексей Аверсон в течение двух дней не отреагировал ни на один телефонный звонок, текстовое сообщение или электронное письмо Eesti Päevaleht. Его адвокат тоже не захотел комментировать подозрение.

О входящих в портфель Евгения Питкуна клиентах общественности известно меньше. По данным Eesti Päevaleht, его имя всплыло в ходе проведенного адвокатским бюро Clifford Chance расследования. Это расследование заказал Swedbank, когда журналисты-расследователи шведского телеканала SVT вместе с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы год назад разоблачили мутные сделки Swedbank. Хотя в открытый рапорт имя Питкуна не попало, его авторам бросились в глаза близкие связи Питкуна с одним клиентом-олигархом. Как утверждается, его электронные письма и поведение указывали, что он знал, что проходившие через счета деньги были не самыми чистыми.