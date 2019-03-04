Подозрение: банк Nordea отмывал деньги российских и украинских олигархов

Издания Berlingske и Yle.fi пишут, что банк Nordea причастен к отмыванию денег в период с 2011 по 2017 гг. Речь идет в том числе и о деньгах украинских и российских олигархов.
В деле замешан офис Nordea в Копенгагене, а также литовские банки Ukio Bank и Snoras и финское подразделение Nordea. В финский банк было переведено 200 млн евро, в том числе из эстонского филиала Danske Bank.
Чуть ранее издание yle.fi писало, что акции банковского концерна Nordea сегодня резко упали на фондовых биржах Хельсинки и Стокгольма. По сообщению газеты Arvopaperi, причиной падения являются подозрения в возможной причастности концерна к отмыванию денег.
Масштабная утечка данных показывает, что сомнительные транзакции в размере сотен миллионов евро производились через Nordea.
Журналисты программы Yle MOT получили документы, разоблачающие причастность европейских банков к масштабному отмыванию денег из российских источников.
Журналисты МОТ работали в сотрудничестве с членами международной организации OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности).
Nordea оказалась не первым банком в северных странах, подозреваемым в причастности к отмыванию денег
Подозрения в адрес Nordea возникли в феврале прошлого года в связи с расследованием дела по возможной причастности Danske Bank к отмыванию денег. Согласно внутреннему расследованию, проведенному Danske Bank в эстонском филиале концерна, через эстонское отделение отмыли миллиарды евро из России.
Британско-американский бизнесмен Билл Браудер утверждал, что также финансовый концерн Nordea был вовлечен в отмывание, и он призвал власти Северных стран расследовать действия Nordea.
В Финляндии Финансовая инспекция передала итоги своего расследования Центральной криминальной полиции.
В начале текущего года возникли подозрения в причастности шведского банка Swebank и его балтийских филиалов к крупной схеме отмывания денег.
Программу ”Nordea ja Kremlin pyykkärit” (”Nordea и кремлевские прачки”) можно посмотреть в 17.00 на портале Yle Areena, а позже она выйдет в эфир на телеканале Yle TV1 в 20.00.