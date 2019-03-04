Подозрение: банк Nordea отмывал деньги российских и украинских олигархов

В деле замешан офис Nordea в Копенгагене, а также литовские банки Ukio Bank и Snoras и финское подразделение Nordea. В финский банк было переведено 200 млн евро, в том числе из эстонского филиала Danske Bank.

Чуть ранее издание yle.fi писало, что акции банковского концерна Nordea сегодня резко упали на фондовых биржах Хельсинки и Стокгольма. По сообщению газеты Arvopaperi, причиной падения являются подозрения в возможной причастности концерна к отмыванию денег.

Масштабная утечка данных показывает, что сомнительные транзакции в размере сотен миллионов евро производились через Nordea.

Журналисты программы Yle MOT получили документы, разоблачающие причастность европейских банков к масштабному отмыванию денег из российских источников.

Журналисты МОТ работали в сотрудничестве с членами международной организации OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности).

Nordea оказалась не первым банком в северных странах, подозреваемым в причастности к отмыванию денег

Подозрения в адрес Nordea возникли в феврале прошлого года в связи с расследованием дела по возможной причастности Danske Bank к отмыванию денег. Согласно внутреннему расследованию, проведенному Danske Bank в эстонском филиале концерна, через эстонское отделение отмыли миллиарды евро из России.