Подоходный налог в следующем году должны будут заплатить 184 000 пенсионеров(3)
Число пенсионеров, которым в 2020 году придется платить подоходный налог, почти удвоится и достигнет 184 000 человек, пишет rus.err.ee.
Число пенсионеров, которым в 2020 году придется платить подоходный налог, почти удвоится и достигнет 184 000 человек, пишет rus.err.ee.
Об этом сообщил министр социальных дел Танел Кийк в ответ на запрос депутата Рийгикогу Сигне Рийсало.
Согласно анализу министерства, число подпадающих под подоходный налог пенсионеров составит в следующем году 184 000 человек или 55% от общего числа пенсионеров. Совокупный доход свыше 6000 евро в год будут получать почти 205 000 пенсионеров.
По словам Кийка, без внеочередного повышения пенсий на 7 евро в месяц подоходный налог в следующем году должны были бы платить 174 000 пенсионеров.
В текущем году подоходный налог взимается со 106 000 пенсионеров, а в 2018 году их число составляло 53 000. Доход свыше 6000 евро в год в 2019 году получают около 137 000 пенсионеров, что на 37 000 больше, чем годом ранее.
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