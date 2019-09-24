Подоходный налог "съест" большую часть внеочередной прибавки к пенсии

Так как необлагаемый налогом минимум составляет 500 евро, то к превышающей этот предел сумме применяется 20-процентный подоходный налог. С 28 евро он составит 5,60, а это означает, что от 7-евровой прибавки останется всего 1,40.

Министр финансов Мартин Хельме сказал, отвечая на вопрос о подоходном налоге на пенсию, что, по мнению EKRE, пенсия не должна облагаться подоходным налогом. Но в то же время признал, что "в бюджете следующего года у нет в планах двигать эту границу в 500 евро".

В этой связи можно также вспомнить, что в предвыборных обещаниях центристов было поднять пенсии включая индексацию на 100 евро.