Подходящие студентам квартиры находят арендаторов за пару часов

Студенты предпочитают расположенные недалеко от университетов меблированные однокомнатные квартиры, где на небольшой площади есть все необходимые удобства. Статистика Kinnisvara24 за август демонстрирует, что в горячий сезон такие квартиры находят арендаторов всего за пару часов после публикации объявления.
По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, ежегодно именно август становится наиболее активным периодом на рынке арендных квартир, причем спрос вырастает, прежде всего, в университетских районах Таллинна и Тарту: ”Август — горячий сезон на рынке съемного жилья. Хорошие квартиры разбирают буквально за часы с момента публикации объявлений. Спрос остается высоким и сейчас — в начале сентября. Как в Тарту, так и в Таллинне в этом году наиболее популярны однокомнатные квартиры, цены аренды которых в августе в Тарту в среднем составляли 343 евро, а в Таллинне 337 евро в месяц”.
”В августе большинство объявлений о сдаче квартир в аренду становились неактивными за считанные часы. На портале Kinnisvara24.ee многие крупные и небольшие бюро недвижимости публикуют объявления на 48 часов раньше, чем на других порталах — это важное преимущество, если вы ищете хорошую квартиру”, — пояснила Таммеорг.
Съемные квартиры предпочитают студенты, желающие найти более тихую и приватную жилплощадь, чем предлагаемые общежитиями варианты. Быстрее всего разбирают квартиры, расположенные поблизости от университетов. Желающие жить одни студенты ищут меблированные однокомнатные квартиры минимального метража, где были бы все удобства, кухня и возможность стирать белье. Комнаты с общей кухней и прачечной людей не интересуют.
Таммеорг пояснила, что большой интерес также проявляют к трехкомнатным квартирам, которые вскладчину арендуют сразу несколько человек. Такой вариант, впрочем, подходит не каждому — у каждого свой стиль жизни, и он может помешать сосредоточиться на учебе: ”Через пару месяцев после начала учебного года на арендном рыке снова возникает оживление. В этом время однокомнатные квартиры начинают искать студенты, которые поняли, что проживание вместе с другими им не подходит. Тем, кто еще не нашел себе подходящее жилье, поможет э-агент портала недвижимости, который сразу же отправляет по электронной почте все новые соответствующие заданным критериям объявления — это важно, с учетом эксклюзивных 48-часовых объявлений”.
Доступные в настоящий момент подходящие студентам предложения аренды в Таллинне:
1) 1-комнатная квартира в Лиллекюла, 385 евро
2) 1-комнатная квартира на Акадеэмия теэ вблизи TalTech, 255 евро
3) 1-комнатная квартира в центре города недалеко от автовокзала, 380 евро
4) Отремонтированная 1-комнатная квартира в Сикупилли, 330 евро
5) Уютная 2-комнатная квартира в Пельгулинне, 380 евро
Всего в Таллинне сейчас предлагается 505 съемных квартир, 108 из которых однокомнатные.
ТОП
Подходящие студентам арендные квартиры в Тарту:
1) 1-комнатная меблированная квартира в новом доме в Юлейыэ, 399 евро.
2) Отремонтированная 1-комнатная квартира в Карлова, 240 евро.
3) Приватная 1-комнатная квартира в частном доме в Таммелинне, 195 евро.
4) Меблированная уютная 2-комнатная квартира в Карлова, 450 евро.
5) 1-комнатная квартира на цокольном этаже в Карлова, 295 евро.
В Тарту предлагается 136 съемных квартир, 55 из которых однокомнатные.
Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24.ee в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.
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