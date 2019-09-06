Подходящие студентам квартиры находят арендаторов за пару часов

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, ежегодно именно август становится наиболее активным периодом на рынке арендных квартир, причем спрос вырастает, прежде всего, в университетских районах Таллинна и Тарту: ”Август — горячий сезон на рынке съемного жилья. Хорошие квартиры разбирают буквально за часы с момента публикации объявлений. Спрос остается высоким и сейчас — в начале сентября. Как в Тарту, так и в Таллинне в этом году наиболее популярны однокомнатные квартиры, цены аренды которых в августе в Тарту в среднем составляли 343 евро, а в Таллинне 337 евро в месяц”.

”В августе большинство объявлений о сдаче квартир в аренду становились неактивными за считанные часы. На портале Kinnisvara24.ee многие крупные и небольшие бюро недвижимости публикуют объявления на 48 часов раньше, чем на других порталах — это важное преимущество, если вы ищете хорошую квартиру”, — пояснила Таммеорг.

Съемные квартиры предпочитают студенты, желающие найти более тихую и приватную жилплощадь, чем предлагаемые общежитиями варианты. Быстрее всего разбирают квартиры, расположенные поблизости от университетов. Желающие жить одни студенты ищут меблированные однокомнатные квартиры минимального метража, где были бы все удобства, кухня и возможность стирать белье. Комнаты с общей кухней и прачечной людей не интересуют.