Подготовка к возможному спаду: Wolt получил огромный пакет инвестиций

”Мы видим с какими сложными ситуациями столкнулись предприятия, которые оперируют в нашей области. Дополнительные инвестиции позволят нам лучше подготовиться к нестабильной глобальной экономической ситуации”, — говорит исполнительный директор и соучредитель Wolt Мики Кууси.

Wolt провел D-круг инвестиций с уже имеющимися инвесторами. В их состав входят — ICONIQ Capital, Highland Europe, 83North и EQT Ventures. Goldman Sachs Growth Equity выступил в роли нового инвестора.

По словам Мики Кууси, Wolt не стал бы привлекать новые инвестиции, если бы не кризис COVID-19 и возможный экономический спад, который прогнозируют в будущем. ”Мы обязаны сделать все от себя зависящее для того, чтобы подготовиться к предстоящему кризису, учитывая волатильность экономики. Привлекая инвестиции мы будем лучше подготовлены к тому, чтобы поддержать 10 000 наших партнерских ресторанов и 20 000 партнеров-курьеров, а также 1000 офисных работников в разных странах. Дополнительное финансирование даст нам возможность для роста на новых рынках, где этого требует конкуренция”, — говорит он.

Привлечение дополнительных инвестиций косвенно поддерживает деятельность Wolt в странах Балтии и поможет подготовится к будущему. ”Мы уверены, что в Эстонии и всех странах Балтии можно развивать стартапы быстро и ответственно. Дополнительное финансирование обеспечит чувство уверенности, во время ухудшения экономического положения у нас будет финансовый буфер”, — говорит исполнительный директор Wolt в странах Балтии Лийз Ристал.

Wolt является технологическим предприятием со штаб-квартирой в Хельсинки, которое оперирует в 22 странах и сотрудничает с 20 000 курьерами и 10 000 ресторанами в 80 городах.