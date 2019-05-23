23.05.2019, 20:10

Подбор персонала в IT-секторе стран Балтии: будущее за искусственным интеллектом и ”глубоким поиском”

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rus.delfi.ee
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Häkker
Edu IT-vallas võtab lõivu ka pikkadelt öötundideltFoto: Argo Ingver

Ведущая компания по подбору персонала высшего звена Amrop разработала новую методику поиска экспертов в сфере инфотехнологий в странах Балтии, и с успехом применяет ее на практике, сообщается в пресс-релизе.

Ключевые факторы успеха: искусственный интеллект, увеличение глубины поиска, пересмотр каналов коммуникации и смещение мотивационного фокуса.

Сегодня в Эстонии все чаще возникает потребность в экспертах с набором очень специфических компетенций: разработчиках ПО, Data Scientists, тестировщиках и т.д. Эти люди обладают не только уникальными профессиональными навыками, но и особыми поведенческими привычками; иx образ мышления, мотивация, ценности отличаются от привычных многих. Соответственно, традиционные приемы хедхантинга с ними не работают — нужны новые методы поиска экспертов узкой специализации на узком и конкурентном рынке. Такая методология уже разработана, утверждает Айга Арсте-Авотина, управляющий партнер Amrop Executive Search Estonia.

Допустим, компании необходимо собрать команду, которая проведет цифровизацию предприятия. В связи с этим возникает целый ряд вопросов: кто эти люди, как на них выйти, как с ними говорить, чтобы они заинтересовались вашим предложением? Когда речь идет о руководителях или о представителях традиционных специальностях — то для представителей фирмы-хедхантера все очевидно. Опытный консультант Executive Search, в принципе, знает в лицо всех потенциальных кандидатов на топ-позиции, особенно на столь небольшом рынке, как Эстония. Специалист, занимающийся подбором летного персонала, имеет готовую базу данных пилотов. Тут же компания вступает на совершенно новую для себя территорию, где правила игры не проработаны и не понятны ни HR-департаментам, ни агентствам.

”Мы в Amrop впервые столкнулись с такой задачей в странах Балтии, когда работали над проектом для одной из крупнейших IT-компаний Латвии. Стояла задача найти полтора десятка опытных front-end разработчиков, что достаточно сложно сделать на узком локальном рынке. В процессе поиска мы столкнулись с целым рядом проблем, что заставило нас пересмотреть классическую технологию поиска и разработать новую методологию с использованием достаточно нетрадиционных приемов. Мы назвали эту методологию Deep Sourcing, то есть глубинный поиск”, — говорит Арсте-Авотина.

Возможности искусственного интеллекта

Процесс поиска узких специалистов можно сравнить с золотоискательством — когда приходится просеять тонны руды, чтобы найти крупицы золота. Ведь специалисты, о которых идет речь, крайне не публичны. Они нигде не ”светятся” — сидят за компьютером и занимаются своим делом. На старте проекта Amrop пытались искать кандидатов вручную, но быстро поняли, что подобные временные затраты себя не оправдывают. И чтобы не приходилось просеивать тонны ”руды” вручную, IT-специалисты Amrop написали программы, которая делает это за людей. С помощью этого Amrop удалось собрать максимум информации из открытых источников, включая социальные и профессиональные сети, успешно пробраться через ники и псевдонимы и персонифицировать специалистов. ”Таким образом нам удалось достичь уровня, при котором можно было идентифицировать до 500 новых потенциальных кандидатов в месяц, что очень внушительная цифра для маленькой Латвии”, — говорит Арсте-Авотина.

Увеличение глубины поиска

ТОП

В большинстве случаев в традиционном проекте по поиску управленческого персонала лонг-лист включает до ста кандидатов. Это стандарт Executive Search. В IT иные нормы — из ста потенциальных кандидатов в списке переговорить получится максимум с десятью, девять из которых, ввиду высокой конкуренции на рынке, окажутся занятыми в текущих проектах. Соответственно, возвращаясь к сравнению с золотодобычей, ”копать” приходится очень глубоко, захватывать все новые и новые слои золотоносной породы. В случае с латвийской компанией в длинный список Amrop попало 3 тысячи разработчиков. ”В хедхантинге есть термин The Candidate Universe, вселенная кандидатов. Так вот в данном случае нам пришлось добраться до самых отдаленных галактик этой вселенной. После чего перед нами встала другая задача: проанализировать собранный массив информации и выбрать из 3-х тысяч имен тех 100 специалистов, с которыми есть смысл разговаривать. В этом нам также помогли наши программы”, — говорит Арсте-Авотина.

Пересмотр каналов коммуникации

Учитывая специфику IT-индустрии, отдельный серьезный вызов — достучаться до кандидата (иногда в самом прямом смысле этого слова). Дело в том, что широко используемые в мире бизнеса каналы связи, такие как телефон или электронная почта, здесь не работают вообще. И, чтобы войти в контакт с кандидатом, необходимо погрузиться в среду его обитания — виртуальную или реальную. ”Специализированные коммуникационные платформы, мессенждеры, форумы, сходки — мы вложили массу времени и усилий, чтоб попасть ”внутрь” этого мира. В итоге удалось поднять reach rate с обычных для отрасли 10% до 50 — 60%”, — говорит Арсте-Авотина.

Смещение мотивационного фокуса

Все мы привыкли, что одним из основных мотиваторов представителей традиционных специальностей является стабильность — многие выбирают работодателя с прицелом на 5-10 лет вперед. В сфере IT стабильность — фактор малозначимый, скорее деструктивный для личностного и профессионального развития. По этой причине кандидаты совершенно не лояльны к компании, но очень лояльны к проекту. Чем больше его инновационность, масштаб и амбизиозность, тем привлекательней он в глазах кандидата. Но есть и другая сторона медали: ”охотиться” на таких людей посреди проекта в принципе бесполезно. Здесь хитрость в том, чтоб поймать специалиста, когда проект подходит концу и когда он уже становится свободным элементом. А для этого система взаимодействия с кандидатами Candidate Relationship Management System (CRMS) должна работать как часы.

Профессиональная адаптация консультанта

При первом же контакте с кандидатом, если он таки состоялся, консультанту необходимо будет отвечать на специфические вопросы о проекте, платформе, технических тонкостях. И делать это следует, используя соответствующую лексику, — говорить с кандидатом на его языке. ”Вообще вопрос крайне чувствительный: стоит разработчику почувствовать, что собеседник не в теме, плавает в терминологии или не совсем понимает предмет, коммуникация с большой долей вероятности оборвется, и второго шанса не будет. Так что этот аспект — обучение своих сотрудников — мы тоже инвестировали”, — говорит Арсте-Авотина.

”Классический хедхантинг — поиск руководителей высшего звена и ведущих специалистов — это проработка ”верхушки пирамиды”, очень тонкого верхнего слоя профессионалов. В ситуации, когда надо найти очень специфические компетенции в узкой специализации на остро-конкурентном рынке, ”копать” приходится очень глубоко. Это и есть разработанный нами метод Deep Sourcing, за которым будущее. Сегодня он применяется в IT, завтра — в других секторах и индустриях. Будет сложно, но очень интересно”, — говорит Арсте-Авотина.

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