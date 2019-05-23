Подбор персонала в IT-секторе стран Балтии: будущее за искусственным интеллектом и ”глубоким поиском”

”Мы в Amrop впервые столкнулись с такой задачей в странах Балтии, когда работали над проектом для одной из крупнейших IT-компаний Латвии. Стояла задача найти полтора десятка опытных front-end разработчиков, что достаточно сложно сделать на узком локальном рынке. В процессе поиска мы столкнулись с целым рядом проблем, что заставило нас пересмотреть классическую технологию поиска и разработать новую методологию с использованием достаточно нетрадиционных приемов. Мы назвали эту методологию Deep Sourcing, то есть глубинный поиск”, — говорит Арсте-Авотина.

Возможности искусственного интеллекта

Процесс поиска узких специалистов можно сравнить с золотоискательством — когда приходится просеять тонны руды, чтобы найти крупицы золота. Ведь специалисты, о которых идет речь, крайне не публичны. Они нигде не ”светятся” — сидят за компьютером и занимаются своим делом. На старте проекта Amrop пытались искать кандидатов вручную, но быстро поняли, что подобные временные затраты себя не оправдывают. И чтобы не приходилось просеивать тонны ”руды” вручную, IT-специалисты Amrop написали программы, которая делает это за людей. С помощью этого Amrop удалось собрать максимум информации из открытых источников, включая социальные и профессиональные сети, успешно пробраться через ники и псевдонимы и персонифицировать специалистов. ”Таким образом нам удалось достичь уровня, при котором можно было идентифицировать до 500 новых потенциальных кандидатов в месяц, что очень внушительная цифра для маленькой Латвии”, — говорит Арсте-Авотина.

Увеличение глубины поиска

В большинстве случаев в традиционном проекте по поиску управленческого персонала лонг-лист включает до ста кандидатов. Это стандарт Executive Search. В IT иные нормы — из ста потенциальных кандидатов в списке переговорить получится максимум с десятью, девять из которых, ввиду высокой конкуренции на рынке, окажутся занятыми в текущих проектах. Соответственно, возвращаясь к сравнению с золотодобычей, ”копать” приходится очень глубоко, захватывать все новые и новые слои золотоносной породы. В случае с латвийской компанией в длинный список Amrop попало 3 тысячи разработчиков. ”В хедхантинге есть термин The Candidate Universe, вселенная кандидатов. Так вот в данном случае нам пришлось добраться до самых отдаленных галактик этой вселенной. После чего перед нами встала другая задача: проанализировать собранный массив информации и выбрать из 3-х тысяч имен тех 100 специалистов, с которыми есть смысл разговаривать. В этом нам также помогли наши программы”, — говорит Арсте-Авотина.

Пересмотр каналов коммуникации

Учитывая специфику IT-индустрии, отдельный серьезный вызов — достучаться до кандидата (иногда в самом прямом смысле этого слова). Дело в том, что широко используемые в мире бизнеса каналы связи, такие как телефон или электронная почта, здесь не работают вообще. И, чтобы войти в контакт с кандидатом, необходимо погрузиться в среду его обитания — виртуальную или реальную. ”Специализированные коммуникационные платформы, мессенждеры, форумы, сходки — мы вложили массу времени и усилий, чтоб попасть ”внутрь” этого мира. В итоге удалось поднять reach rate с обычных для отрасли 10% до 50 — 60%”, — говорит Арсте-Авотина.

Смещение мотивационного фокуса

Все мы привыкли, что одним из основных мотиваторов представителей традиционных специальностей является стабильность — многие выбирают работодателя с прицелом на 5-10 лет вперед. В сфере IT стабильность — фактор малозначимый, скорее деструктивный для личностного и профессионального развития. По этой причине кандидаты совершенно не лояльны к компании, но очень лояльны к проекту. Чем больше его инновационность, масштаб и амбизиозность, тем привлекательней он в глазах кандидата. Но есть и другая сторона медали: ”охотиться” на таких людей посреди проекта в принципе бесполезно. Здесь хитрость в том, чтоб поймать специалиста, когда проект подходит концу и когда он уже становится свободным элементом. А для этого система взаимодействия с кандидатами Candidate Relationship Management System (CRMS) должна работать как часы.

Профессиональная адаптация консультанта

При первом же контакте с кандидатом, если он таки состоялся, консультанту необходимо будет отвечать на специфические вопросы о проекте, платформе, технических тонкостях. И делать это следует, используя соответствующую лексику, — говорить с кандидатом на его языке. ”Вообще вопрос крайне чувствительный: стоит разработчику почувствовать, что собеседник не в теме, плавает в терминологии или не совсем понимает предмет, коммуникация с большой долей вероятности оборвется, и второго шанса не будет. Так что этот аспект — обучение своих сотрудников — мы тоже инвестировали”, — говорит Арсте-Авотина.