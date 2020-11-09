Под флаг Эстонии вернулось первое крупное грузовое судно
Налоговые льготы для международных грузовых перевозчиков принесли первые плоды: 30 октября под эстонский флаг вернулось первое грузовое судно, пишут "Деловые ведомости".
Налоговые льготы для международных грузовых перевозчиков принесли первые плоды: 30 октября под эстонский флаг вернулось первое грузовое судно, пишут "Деловые ведомости".
Танкер Ristna и ранее ходил под эстонским флагом, но из-за условий конкуренции на рынке морских перевозок судно было переведено под флаг Латвии в мае 2019 года.
С 1 июля вступили в силу поправки к Закону о праве на флаг и судовых регистрах, а также к Закону о подоходном налоге. Цель реформы - добиться, чтобы эстонские владельцы крупных международных торговых судов, зарегистрировавших свои транспортные средства где угодно, но не в нашей стране (Мальта, Португалия, Дания и многие другие страны), встали под эстонский флаг.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, это первый шаг в реализации потенциала Эстонии как морского государства.
Как сообщил Аас, в Министерстве экономики создадут должность вице-канцлера, который будет заниматься проектом привлечения судов под флаг Эстонии.
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