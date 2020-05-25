Почтовые услуги дорожают! Omniva вводит новое экспресс-письмо, которое доставят адресату на следующий день

Если раньше отправка письма в пределах Эстонии стоила 0,65 центов, то теперь услуга выросла до 90 центов. Обычное письмо обещают доставить до адресата в течение трех рабочих дней после передачи письма.

Экспресс-письмо обещают доставить адресата на следующий рабочий день после передачи письма. Для отправки такого письма нужно будет использовать специальный оранжевый конверт, с пометкой "Ekspresskiri" и ценой в 1,50 евро. Дополнительные марки клеить на конверт не нужно — при отправке письма и конверт, и марки уже входят в указанную выше цену.

Конверты для экспресс-писем поступают в продажу с 28 мая, но отправить их можно будет лишь с 31 мая.

При отправке письма нужно следить за временем сбора писем из почтового ящика, так как письмо считается переданным лишь после этого. Если письмо положить в ящик позже этого времени, то оно будет отправлено лишь на следующий день после сбора писем.

При отправке письма за границу теперь действует одинаковая цена для всех стран — 1,90 евро. По мнению Omniva, это должно упростить использование услуги, так как теперь не надо думать о стоимости отправки в определенную страну.