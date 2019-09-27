Почтовые компании: интерес эстонцев к отправке посылок в Финляндию вырос на четверть

Директор по грузовым перевозкам Itella SmartPOST отмечает, что что перевозка небольших посылок растет быстрее всего. „Большинство посылок размерами S и XS, т.е размер упаковки не больше, чем 12 см*36 см*60 см. В основном отправителями являются э-магазины, но достаточно много отправляют и частные лица,” — сказал Паррас. Он добавил, что в случае частных отправителей точно неизвестно что в посылке, но вероятнее всего посылку отправляют те, у кого в Финляндии живут и работают родственники или друзья.

В Финляндию можно отправлять посылки и курьером в почтовое отделение или в пункт выдачи. „С Omniva можно отправлять и макси-письма, этой услугой часто пользуются, т.к она дешевле, чем отправка посылки,” — говорит Когерма.

Сегодня в Эстонии, завтра уже в Финляндии

Omniva, Itella SmartPOST и DPD отмечают и тот факт, что клиенты стали более требовательными в отношении сроков доставки посылок. „Здесь важна логистика доставки посылок и хорошее сотрудничество с финскими партнерами, с помощью которых мы можем гарантировать, что посылка, отправленная сегодня из Эстонии, будет в Хельсинки завтра, а на следующий день, даже в Лапландии,”- говорит Паррас.

Omniva гарантирует такую же быструю доставку. „Посылка отправленная из Таллинна в первой половине дня, на следующий день будет доставлена в Хельсинки и его окрестности. Оказывать такой быстрый сервис нам помогает сотрудничество с Matkahuolto, сеть которой насчитывает более 1100 пунктов доставки в Финляндии, а в 2020 году будут добавлены посылочные терминалы,” — сказала Когерма.

Сравнивая три основные почтовые компании, Itella SmartPOST обладает самой широкой почтовой сетью, так как является частью финской почтовой службы Posti. „Благодаря Posti у клиента в распоряжении 1253 посылочных автоматов и 743 почтовых отделений по всей Финляндии,” — сказал Паррас. У других почтовых компаний также есть партнеры в Финляндии, но с гораздо меньшей покрываемостью.

Согласно опросу, проведенному главной почтовой компанией Финляндии Posti, почтовые автоматы являются наиболее популярным выбором среди потребителей, а также их рекомендуют и своим знакомым. „Это показывает, что Posti завоевала сердца финнов и может предоставить услугу, соответствующую ожиданиям потребителей”, — говорит Паррас, добавив, что финны, как и жители Эстонии, предпочитают получать свои товары через посылочные автоматы.

Тщательно следуйте инструкциям по упаковке

При отправке посылки через почтовый автомат, так и через почтовое отделение необходимо тщательно соблюдать инструкции по упаковке и доставке, поскольку упаковка играет очень важную роль в том, чтобы посылка была доставлена без сюрпризов. Например, нет смысла класть тонкий хрусталь просто в пластиковый пакет и надеяться, что этого достаточно.

По словам представителя Itella SmartPOST нужно учитывать ограничения в пересылке запрещеных и опасных веществ. „На нашем сайте вы найдете список предметов, не разрешенных к пересылке через почту. Например, скоропортящиеся пищевые продукты, радиоактивные и взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества, живые животные и т. д,” — говорит Паррас. Если такие вещи найдены, то будут применяться законные меры.

Также следует оьратить внимание на максимальный вес посылки. Например, в Itella SmartPOSTil это 35 кг, в Omniva вес посылки не должен быть больше, чем 31,5 кг, у DPD при пересылке через почтовый автомат максимально 20 кг, курьерская доставка до 31,5 кг.

Itella SmartPOST, Omniva и DPD обещают доставку в Хельсинки в течение 1-3 рабочих дней, в некоторых случаях дольше.

Максимальный вес посылки Itella SmartPOST составляет 35 кг, Omniva 31,5 кг и DPD 31,5 кг.