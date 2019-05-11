Почти половина эстонских компаний используют в офисе WiFi-соединение

Если 47% компаний обеспечивают своих работников постоянным подключением к интернету с помощью кабеля, подключенного к рабочему компьютеру, то 43% компаний используют в офисе WiFi-соединение через роутер.

”В то же время, исследование также показало, что до 73% работников работают также вне офиса. В этом случае при выборе рабочего места все больше ценится именно бесплатная возможность пользоваться WiFi-соединением. На этом основании можно прогнозировать, что это только вопрос времени, когда соотношение между использованием кабельного соединения и WiFi-соединения изменится”, подтвердил руководитель ИТ-услуг Telia Таави Тальве.

Свежее исследование компании Norstat показывает, что чаще всего по возможности жители Эстонии пользуются бесплатным интернетом в гостиницах (58%), а также в ресторанах и кафе (58%). Стало популярным использовать беспроводное подключение в междугородних автобусах и поездах (42%), а также в аэропорту и на автобусном вокзале (40%). При этом почти 16% респондентов не смогли сделать необходимую работу по причине того, что в месте обслуживания отсутствовало WiFi-подключение, и почти 52% туристов выбирают место общественного питания по тому, есть ли в нем хорошее бесплатное WiFi-соединение.