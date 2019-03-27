Почти идеальное преступление в сердце Таллинна: инвесторы хотят назад свои миллионы

В Таллинне на улице Фельманни, почти у Дома радио, стоит большой белый каменный дом, в которой должно было располагаться ЦУ Better Betting.

Оно обещало создать суперкрутую систему закладов «от пользователя — к пользователю» (peer-to-peer betting system). В ней игроки должны были оставаться анонимными, а контроль со стороны центрального органа — отсутствует.