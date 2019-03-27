27.03.2019, 21:00

Почти идеальное преступление в сердце Таллинна: инвесторы хотят назад свои миллионы

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
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Почти идеальное преступление в сердце Таллинна: инвесторы хотят назад свои миллионы
EESTI EKSPRESS

Инвесторы, вложившие свои миллионы в малоизвестное целевое учреждение, понятия не имели, что они на самом деле сделали, пишет Eesti Ekspress.

В Таллинне на улице Фельманни, почти у Дома радио, стоит большой белый каменный дом, в которой должно было располагаться ЦУ Better Betting.

Оно обещало создать суперкрутую систему закладов «от пользователя — к пользователю» (peer-to-peer betting system). В ней игроки должны были оставаться анонимными, а контроль со стороны центрального органа — отсутствует.

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