Почти 42 000 человек к июлю должны заплатить подоходный налог

Почти 42 000 человек к первому июлю должны заплатить подоходный налог на основе предоставленных налоговых деклараций — это более 11 миллионов евро, что втрое больше, чем в прошлом году, пишет rus.err.ee.

"Значительное увеличение общей суммы подлежащей к возврату связано с тем, что расчет не облагаемого налогом дохода изменился. Получение дополнительного дохода в течение года влияет на конечную сумму и налоговые обязательства тоже растут", — сказала "Актуальной камере" заведующая отделом налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги.

У большинства налог с дополнительного дохода уже выплачен, к первому июлю это предстоит сделать еще шести тысячам жителей Эстонии.

Тем же, кто не сможет выполнить свои обязательства в срок, налоговый департамент предоставляет возможность рассрочки: "В таком случае есть возможность получить льготу по уплате налога, это значит, что не нужно будет выплачивать интресс в полном объеме, только половину".