Почтальоны по всей Финляндии будут работать только четыре дня в неделю

Почта расширила в начале этого года эксперимент, в рамках которого почтальоны могут по пятницам делать меньше часов или вообще не приходить на работу, трудясь дольше в другие дни. Это не затрагивает доставку писем и газет, которые необходимо разносить по определенным дням.

Эксперимент начался осенью прошлого года в Хельсинки и Коувола, но теперь к нему присоединились почтовики по всей стране.

”Все хотят участвовать в эксперименте”



Инициатором новой практики стали сами сотрудники Почты.

-Эксперимент оказался удачным. Теперь на практике все хотят иметь возможность пользоваться гибким графиком, но конечно, нельзя отпускать всех почтальонов домой по пятницам. Поэтому работники пользуютсяэтой возможностью поочередно, — говорит директор отдела разработок Сами Репонен из Почты.

Согласно коллективному договору, почтальоны должны работать 38 часов в неделю.

Почта в пятницу также сообщила, что, начиная с первого марта, письма будут доставляться по адресу несколько медленнее, доставка будет занимать максимум четыре дня. Письмо или открытка, снабженные маркой тарифа "Плюс" по-прежнему будут доставлены за сутки.