Почему Сийм Каллас оценивает стоимость смягчения кризиса в 9 миллиардов, а Мартин Хельме всего в 1,5-2 миллиарда?

Свои подсчеты Каллас объясняет тем, что посмотрел и сравнил пакеты помощи, которые применялись во время финансового кризиса в Евросоюзе.

Он вспоминает, что для спасения экономики Ирландии было выделено 62,5 миллиарда евро, что составило почти треть от ВВП страны. В экономику Греции в итоге внесли 164,5 миллиарда евро, что составляет три четверти от ВВП страны.

Каллас также подчеркнул, что важно скорее не то, какой эта сумма окажется в итоге, а то, на что она будет направлена. Во времена прошлого финансового кризиса давали кредиты банкам, чтобы они могли эти деньги давать в кредит клиентам.

"Долговые отношения выросли почти на 50%. Но кредит означает, что в один момент его придется выплачивать", — сказал Каллас. Он предостерег, что если начать просто раздавать деньги, то их придут требовать и те, кто попросту хочет набить ими свои карманы.

Каллас также считает, что названная министром финансов стоимость обсуждающегося финансового пакета — 140 миллионов евро — слишком маленькая. Пакет включает в себя пособия на выплату заработной платы, понижение акцизов, рассрочку на выплату налогов и кредитные линии.