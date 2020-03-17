17.03.2020, 19:49

Почему Сийм Каллас оценивает стоимость смягчения кризиса в 9 миллиардов, а Мартин Хельме всего в 1,5-2 миллиарда?

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Siim Kallas ja Martin Helme
Siim Kallas ja Martin HelmeFoto: Fotokollaaž

Если министр финансов Мартин Хельме в прошлую пятницу сообщил, что для смягчения последствий вызванного коронавирусом кризиса в течение следующих двух лет потребуется до двух миллиардов евро, то бывший премьер-министр Эстонии и вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас считает, что эта сумма может быть значительно больше.

Свои подсчеты Каллас объясняет тем, что посмотрел и сравнил пакеты помощи, которые применялись во время финансового кризиса в Евросоюзе.

Он вспоминает, что для спасения экономики Ирландии было выделено 62,5 миллиарда евро, что составило почти треть от ВВП страны. В экономику Греции в итоге внесли 164,5 миллиарда евро, что составляет три четверти от ВВП страны.

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Каллас также подчеркнул, что важно скорее не то, какой эта сумма окажется в итоге, а то, на что она будет направлена. Во времена прошлого финансового кризиса давали кредиты банкам, чтобы они могли эти деньги давать в кредит клиентам.

"Долговые отношения выросли почти на 50%. Но кредит означает, что в один момент его придется выплачивать", — сказал Каллас. Он предостерег, что если начать просто раздавать деньги, то их придут требовать и те, кто попросту хочет набить ими свои карманы.

Каллас также считает, что названная министром финансов стоимость обсуждающегося финансового пакета — 140 миллионов евро — слишком маленькая. Пакет включает в себя пособия на выплату заработной платы, понижение акцизов, рассрочку на выплату налогов и кредитные линии.

По его словам, основная проблема = частные сектор. У многих малых предприятий уже сейчас почти пропали заказы, а ведь их владельцам нужно содержать семьи. В данном случае Каллас не понимает, как снижение акцизов поможет внести вклад в их доходы.

"Никто не может сказать, как долго продлится этот кризис", — подчеркнул Каллас и отметил, что правительство должны быть потом в состоянии выполнить свои обещания.

К концу недели и премьер-министр Юри Ратас, и министр финансов Мартин Хельме обещали установить конкретные меры по помощи экономике, а также их возможную стоимость. Хельме также отметил, что правительство планирует взять кредит в миллиард евро.

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