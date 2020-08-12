12.08.2020, 13:40

"Почему Selver нас обманывает?" Читатель RusDelfi заметил странные цены на прилавках. Магазин ответил

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EST 26
"Почему Selver нас обманывает?" Читатель RusDelfi заметил странные цены на прилавках. Магазин ответил
Странные цены в магазине Selver. Коллаж.

Кирилл обратился в редакцию RusDelfi: "Почему магазин Selver обманывает массово клиентов. Фотографии были сделаны в разных магазинах этой сети. Хочется получить официальный ответ".

Журналисты RusDelfi отправили официальный запрос в Selver, а глава коммуникационного отдела Риво Вески ответил.

"Во всех магазинах Selver одинаковые цены. И все скидки и предложения по кампаниям действуют во всех торговых точках и в интернете. Примеры на ваших фотографиях — ошибки, которые произошли при печати этикеток", — заверил он. Далее Вески прокомментировал каждый снимок, который отправил нам Кирилл.

Спагетти
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Первое фото: желтым — это цена из категории "постоянно выгодный продукт", стоимость которого не меняется, и она фиксированная. За желтой этикеткой не должно быть белого листа, это ошибка магазина. (Стоит отметить, что скидки в Selver отмечают оранжевым, и они действуют только для владельцев карточки клиента — RusDelfi).

Картошка

Второе фото: скорее всего, это произошло из-за недавнего сбоя в системе. Предлагаемая клиенту цена верна, перечеркнутая цена со скидкой — ошибка в системе.

Конфеты

Третье фото: правильная цена 3.19 евро — товар тоже из категории "постоянно выгодный продукт", который должен быть напечатан на желтой бумаге. Этикетка с ценой в 4.49 неправильная. Если клиент купит этот продукт, то на кассе цена будет 3.19 евро, так как в системе считывают цену, а не ошибочную этикетку, как в данном случае.

Фотографии, видео и жалобы отправляйте на rus@delfi.ee, либо через "Я-Журналист".

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