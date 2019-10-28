Почему Нобелевская премия по экономике — прорыв в науке

Но почему именно эти трое ученых, если о бедности пишут тысячи именитых ученых социальных наук? Прежде всего, потому, что они не относятся к ”салонным социалистам” или к ”неолибералам”, ругающим глобальный капитализм в уютном кабинете за чашкой кофе, полагая, что проблемы реальной жизни можно решить путем какой-либо сложной формулы и крупной экономической открытости. Научная работа Банерджи, Дюфло и Кремера примечательна тем, что подобно антропологам они посещали беднейшие регионы мира, изучали паттерны поведения тамошних жителей и с помощью реальных жизненных экспериментов пробовали найти методы, которые могут эффективнее всего улучшить уровень жизни людей. Одним из их основных методов исследования были рандомизированные контролируемые исследования, которые обычно используются для выяснения эффективности лекарственных препаратов. Однако аналогичную практику можно использовать и при оценке влияния гуманитарной помощи, предлагая одной деревне удобрение во время посевной бесплатно, другой — со скидкой, а жителей третьей деревни и вовсе оставить без удобрений. Поразительно, но результаты подобных экспериментов зачастую не настолько предсказуемые, как кажется на первый взгляд.

При исследовании бедности сложно оставаться ученым

Двое нынешних лауреатов Нобелевской премии, Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло, опираясь на опыт своей научной работы, опубликовали также научно-популярную книгу Poor Economics (рус. ”Бедная экономика”), благодаря которой они чуть более знакомы широкой аудитории читателей. И хотя авторы подчеркивают необходимость придерживаться границ при масштабных обобщениях, они приводят в книге несколько важных моментов о бедности и борьбе с ней.

Пожалуй, самая важная идея Банерджи и Дюфло заключается в том, чтобы думать о бедности без идеологии, через взгляд ученого реальных, а не социальных наук. Прозябающие в бедности люди неизбежно пробуждают сильные чувства, и поэтому в социальных науках дискуссия на эту тему может во многом зависеть от оценок ценностей и идеологии самих ученых. Однако догматический подход ведет к ситуации, когда в мире напрасно тратятся, например, сотни миллионов тонн продовольственной помощи, из которых большая часть теряется в пути и которая в долгосрочной перспективе нисколько не улучшает жизнь целевой группы.

Сквозной темой является также информация и ее неполноценность. Часто у бедных людей отсутствуют необходимые знания, чтобы принять правильные решения. На них лежит слишком большая ответственность при принятии решений в отношении своей жизни, в то время как за людей, выросших в благополучии сильного общества, многие правильные решения уже заранее приняты. В данном случае, отличным примером будет вакцинация, которую в развивающихся странах людям часто предлагают бесплатно, но полезное влияние которой ”невидимо”. Люди без образования видят пользу в лечении болезни, но не в состоянии связать предотвращение болезни с вакцинами. Живя в стране, где решение о вакцинации за нас уже сделано, из крана течет чистая вода и деньги можно безопасно хранить в банке, воспринимать мир глазами жителя развивающейся страны крайне сложно.

Критическое мышление не всегда приветствуется

Нынешние лауреаты Нобелевской премии заслужили также свою порцию критики. Помощь в развитии и гуманитарные программы порой бывают не столько целенаправленным оружием для достижения цели, столько индульгенцией, которая позволяет чувствовать себя лучшим человеком, предприятием или государством. Так, некоторые программы основывались не на фактах, а на вере, и когда придирчивые учёные-экономисты пытались обратить внимание на то, что программы не достигают желаемых целей, то это не очень радует причастных лиц. Критики удостоились также приемы ученых в проведении экспериментов. Основной принцип исследований Кремера, Дюфло и Банерджи заключался в том, чтобы предлагать целевой группе разные методы, в том числе оставляя некоторых участников без благ, чтобы сравнить полученные результаты. Однако этично ли, когда одна деревня получает буровую скважину с чистой водой бесплатно, другая должна за нее заплатить, а третья и вовсе остается без скважины? Подводя итог, следует быть в свою очередь благодарным, что в современном идеологически расколотом мире, где позиции принимаются на основе веры, а не фактов, Нобелевская премия присуждается ученым, которые способны пробудить критическое мышление.