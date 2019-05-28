Почему миллионы эстонцев киснут в банках?

Если верить данным банков, эстонцы — богатый народ. Ведь после обмена эстонских крон пропали и до сих пор бесцельно «пролеживают» на банковских счетах миллионы евро. Так почему же люди позволяют своим деньгам бесполезно лежать на месте?

В последние годы все больше говорят о безопасном размещении денег в ссудо-сберегательных обществах. Многие не понимают, что они собой представляют, и кому подходит хранение денег в таких обществах. Мы осознаем, что деньги, хранящиеся на банковском счету или спрятанные глубоко в шкафу, не приносят никакой прибыли, только теряют свою ценность (в августе 2017 года уровень инфляции в Эстонии составил 4%). А как именно можно увеличить свои сбережения и кому их доверить, мы не знаем. Если деятельность на рынке ценных бумаг или на фондовой бирже требует особых знаний, то размещение денег в ссудо-сберегательных обществах является более простым и надежным вариантом – и для тех, кому инвестирование и денежные вклады до сих пор казались слишком сложной и рискованной затеей.

Согласно утверждениям ссудо-сберегательного общества Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu (HLÜ), количество его членов растет каждый год, а денежные вклады набирают популярность: «Одна из причин, несомненно то, что предлагаемый нами процент (7,5%) в разы выше чем у крупнейших банков Эстонии», – убежден председатель общества Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максим Сорокин. «Чем лучше люди разбираются в финансах, тем больше понимают, что инфляция просто «съедает» деньги. Размещение своих сбережений в ссудо-сберегательном обществе позволяет достичь двух целей: получения дохода в дополнение к зарплате/пенсии и защиты денег от инфляции», – подтверждает Сорокин. Как оказалось, в случае таких обществ главными вкладчиками являются люди среднего и более старшего возраста, для которых криптовалюты или различные способы инвестирования являются слишком сложными. «Чем старше становится человек, тем более важным для него становятся ясность и простота решения денежных вопросов», – объясняет возраст среднестатистического вкладчика Сорокин.

Неудивительно, что сегодня немало членов HLÜ взяли на себя роль т. н. консультантов по опыту, которые делятся своим опытом размещения вкладов. 65-летняя Тийу «растит» свои деньги уже несколько лет. «Всю жизнь я усердно трудилась. Когда дети выросли, стало больше оставаться от зарплаты, не много, но за годы накопилась достаточно приличная сумма. Я хранила деньги на банковском счету, ограничивала свои расходы и надеялась накопить к пенсии. Впервые о HLÜ я узнала из газеты и сразу решила записаться на консультацию. Уже с самого начала все было как-то по-другому. Никакого открытого и битком набитого людьми банковского отделения или очередей. Мне уделили достаточно времени, исключительно основательно разъяснив все детали», – делится Тийу. На сегодняшний день ее сбережения зарабатывают дополнительный доход к пенсии уже второй год. «Я выбрала ежемесячную выплату процентов, и теперь эти деньги поступают на мой счет к конкретному дню. Я горжусь собой, что приняла такое решение. Сегодня я уже могу смело поделиться своим опытом с другими людьми, и я уверена, что тем самым смогу многим помочь», – с нескрываемой гордостью говорит Тийу. «Ах да, почему хранящиеся в банке или под подушкой деньги просто киснут? Да потому что они лежат там без движения – подобно молоку, которое стоит слишком долго и в конце концов просто скисает. Это ведь твои деньги – заставь их работать для тебя», – советует Тийу.

В сотрудничестве с предприятиями-партнерами Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu размещает деньги своих вкладчиков только в прибыльных проектах. Такие предприятия-партнеры предоставляют главным образом финансовые услуги: предоставление обеспеченных недвижимостью займов, предложение инвестиционных займов, финансирование коммерческих проектов и инвестиции в недвижимость. Отчетность о деятельности общества ежемесячно представляется Банку Эстонии, в котором также хранится и резервный капитал. Каждый год проводится аудит и составляется годовой отчет, которые утверждаются на общем собрании вкладчиков.

Полезная информация:

• договор заключается на 1, 2 или 3 года

• минимальный срок размещения вклада 1 год

• минимальная сумма вклада 1 000 евро

• от 100 000 евро особые условия

• 20 % подоходный налог с физического лица оплачивает HLÜ

• выплата процентов производится один раз в месяц или после прекращения договора

• паевой взнос для новых членов HLÜ составляет 30 евро (возвращается при прекращении договора), плата за вступление составляет 6 евро

Естественно, каждый должен сам решить, как именно ему следует поступать с деньгами и где их хранить. Однако тенденции последних лет подтверждают, что степень доверия людей к ссудо-сберегательным обществам постоянно растет, и что увеличить свои сбережения могут даже те, кто до сих пор хранил их спрятанными в чулке.