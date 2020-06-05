Почему крупные сети кинотеатров тянут с открытием залов?

Кинотеатры 16 мая направили совместное обращение в правительство, в которым высказали пожелание, чтобы разрешение о возобновлении работы было сдвинуто с начала июля на 10 июня.

"Кино - самый популярный вид культурного отдыха и развлечения в Эстонии, который охватывает все возраста и социальные группы, к тому же и один из самых материально доступных", - написали в своем обращении в середине мая компании Apollo, Forum Cinemas, Cinamon, Artis, Sõprus и Elektriteater.

Сети также отмечали, что открытие кинозалов важно для всего эстонского кинопроизводства, так как зрители эстонских фильмов - это преимущественно эстоноземельцы, и кинопроизводство в Эстонии зависит именно от отечественных кассовых сборов. "Нынешний год особенный тем, что в июле выходит фильм с самым большим бюджетом из когда-либо снятых в Эстонии - "Tenet ", - отмечалось в обращении.

Сети кинотеатров сделали тогда предложение: с 10 июня открыть кинозалы с 50% наполняемостью - люди могли бы сидеть через одного. Закуски предлагалась бы только в запакованном виде, соблюдались бы и правила социальной дистанции.

21 мая премьер-министр Юри Ратас сообщил, что с июня разрешены мероприятия в закрытых помещениях, но заполняемость может быть в 50% от максимальной, но не более 50 человек.

Кинотеатры стали строить планы. По словам коммерческого директора Apollo Анетт Кутт, компания стала составлять калькуляцию, чтобы понять: на каких условиях и вообще есть ли смысл открывать кинозалы. Планирование заняло несколько дней, ведь в Apollo входит 9 киноцентров с 37 залами.

По словам исполнительного директора Apollo Кадри Ярм, несколько рабочих дней требуются и для необходимых технических процедур, таких как наладка проекторов и т.п. "К тому же надо восстановить торговые площади всех наших кинотеатров, включая выкладку товаров и т.д., что тоже занимает время", - пояснила Ярм.

Однако 28 мая правительство вынесло новое решение, согласно которому с июня вместо 50 в зале разрешено находится 100 зрителям. По словам Кутт, кинотеатрам Apollo пришлось свои расчеты и планировку залов переделывать. Когда сообщают о решении за три дня, то невозможно сразу же начинать сеансы.