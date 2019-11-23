23.11.2019, 10:10

Почему банк не всегда выдает кредит?


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EuroFoto: Ilmar Saabas

Отказ банка в выдаче кредита может стать неприятной неожиданностью. Очень редко люди понимают, что на самом деле банк принял такое решение с учетом благополучия клиента. Почему банк отказывает в финансировании и что можно сделать, чтобы его получить? Объясняет Анне Пяргмаа, руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank.

Если не удается быстро накопить необходимую сумму, то обращение за кредитом в банк кажется настолько естественным, что многие и не задумываются о возможности отказа. Отрицательный ответ может быть вызван рядом причин, но специалист по кредитам всегда объяснит, почему банк сказал ”нет”.

Для банка каждое ходатайство уникально

При анализе ходатайства о кредите учитываются paзличные аспекты. Банку важно убедиться, что у клиента есть регулярный и стабильный доход. Анализируются также текущие финансовые обязательства и история их исполнения, изучаются возможности накоплений и связанные с приобретаемым имуществом нюансы и т.п.

Отношения между клиентом и банком долгосрочные, поэтому для банка важно, чтобы финансовые дела клиента были в порядке и в длительной перспективе. Банк должен убедиться, что клиент справится с кредитным обязательством и в случае неожиданных изменений в финансовом положении. Например, если доход семьи временно сократится или заметно вырастут повседневные расходы.

Доход и текущие кредитные обязательства

При анализе ходатайства о кредите важно оценить, сбалансированы ли доходы и имеющиеся финансовые обязательства. Даже при значительных доходах взятие нового кредита может оказаться нецелесообразным, если человек уже выплачивает несколько кредитов. Платежи по кредитам могут достигать до трети дохода (а при большем доходе — и до половины): это условие позволяет оставить достаточно средств на постоянные расходы, накопления, путешествия и хобби.

Одной из причин отказа может послужить злоупотребление ”быстрыми” кредитами. Если это очевидно влияет на финансовую стабильность и платежеспособность потенциального заемщика, то может повлиять и на решение о выдаче кредита.

Задолженности и кредитная история

При оценке ходатайства о кредите учитываются как текущие, так и прежние задолженности. Если выяснится, что у клиента неоднократно возникали проблемы с исполнением финансовых обязательств, банк может дать отрицательный ответ. Поэтому к занимаемой сумме нужно относиться разумно и брать кредит, который будет по силам.

Самофинансирование

Еще одна причина отрицательного ответа — недостаточное самофинансирование. В случае жилищного кредита, на первый взнос нужно иметь в запасе не менее 10–15%. Способность делать накопления также сигнализирует об умении клиента планировать свои финансовые дела. Такой человек, по всей вероятности, лучше защищен от неожиданностей.

Если банк вам отказал, отчаиваться не стоит. В первую очередь нужно самостоятельно оценить ответ и ситуацию, при необходимости — рассмотреть будущие возможности со специалистом по кредитам и составить план действий для решения вопроса.

Занимайте с умом!

  • Стоит помнить, что кредит — это финансовое обязательство, и необходимость в нем нужно тщательно обдумать. Оценивайте свои возможности реалистично.
  • При покупке нового жилья или машины важно руководствоваться реальными потребностями, а не сиюминутным порывом.
  • Чем быстрее вы погасите кредит, тем меньше процентов уплатите банку. Поэтому разумно брать кредит на минимально возможный срок, но с посильными ежемесячными платежами.
  • Перед заключением договора нужно продумать, как выплачивать кредит, если из-за болезни или потери работы доход сократится или прервется. Следует по возможности немного откладывать с каждой зарплаты, чтобы в непростые времена взносы по кредиту не стали обузой. Финансовая подушка всегда выручит в тяжёлый период.
  • Если вы все же испытываете трудности, важно как можно быстрее сообщить об этом банку. Так можно будет найти оптимальное решение, а в лучшем случае — и вовсе избежать финансово сложной ситуации.
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