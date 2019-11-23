Почему банк не всегда выдает кредит?

Если не удается быстро накопить необходимую сумму, то обращение за кредитом в банк кажется настолько естественным, что многие и не задумываются о возможности отказа. Отрицательный ответ может быть вызван рядом причин, но специалист по кредитам всегда объяснит, почему банк сказал ”нет”.

Для банка каждое ходатайство уникально

При анализе ходатайства о кредите учитываются paзличные аспекты. Банку важно убедиться, что у клиента есть регулярный и стабильный доход. Анализируются также текущие финансовые обязательства и история их исполнения, изучаются возможности накоплений и связанные с приобретаемым имуществом нюансы и т.п.

Отношения между клиентом и банком долгосрочные, поэтому для банка важно, чтобы финансовые дела клиента были в порядке и в длительной перспективе. Банк должен убедиться, что клиент справится с кредитным обязательством и в случае неожиданных изменений в финансовом положении. Например, если доход семьи временно сократится или заметно вырастут повседневные расходы.

Доход и текущие кредитные обязательства

При анализе ходатайства о кредите важно оценить, сбалансированы ли доходы и имеющиеся финансовые обязательства. Даже при значительных доходах взятие нового кредита может оказаться нецелесообразным, если человек уже выплачивает несколько кредитов. Платежи по кредитам могут достигать до трети дохода (а при большем доходе — и до половины): это условие позволяет оставить достаточно средств на постоянные расходы, накопления, путешествия и хобби.