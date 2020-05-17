Поцарапанная машина и затопленные соседи: сидящие дома дети доставляют родителям много хлопот

В марте и апреле этого года компания ERGO kindlustus зарегистрировала около 560 случаев ущерба в связи со страхованием жилья на общую сумму 591 000 евро. Некоторые случаи имели место именно в результате детских игр дома.

”К сожалению, мы сталкиваемся и со случаями, когда не можем компенсировать понесенный ущерб, потому что, например, при заключении договора жилищного страхования не была выбрана дополнительная защита страхования ответственности. Такая защита, впрочем, может помочь в ряде неловких ситуаций и, несомненно, полезна для семей с детьми”, — отметила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. Она рассказала о некоторых случаях, когда страхование ответственности может оказаться полезным — причем многие родители, конечно, легко узнают описанные ситуации.

Поцарапанный камнем соседский автомобиль

Дети любят изобретать новые игры, а на улице внимание маленьких членов семьи часто привлекают стоящие на парковке автомобили. Особенно приятно ”рисовать” на автомобилях камнем или острой веткой, а также устраивать на проезжей части ”дождь” из гравия. Ребенок остается очень доволен своими достижениями, а вот родители или соседи — нет.

Веселые игры с водой или потоп?

Дети безмерно любят воду, но зачастую, невинная, казалось бы, игра приводит к серьезным проблемам. Если ребенок оставляет работающим водопроводный кран или во время игры заливает водой пол, в первую очередь, разумеется, пострадает его собственный дом, но зачастую вода также попадает и в соседние квартиры. Вызванные водой случаи, являются наиболее распространенными ущербами в жилищном страховании в целом. Согласно статистике домашней помощи ERGO, каждое второе обращение в последние два месяца было связано с повреждением водой. Зачастую ущерб не ограничивается лишь вашим жильем — может быть повреждена собственность соседей, за ремонт которой при отсутствии страхования ответственности вам придется платить самостоятельно.

”Мяч в окне” — последствия игр во дворе

В хорошую погоду дети проводят много времени на улице, часто играя в мяч или в другие игры, где нужно кидать разные предметы. Классический пример ”мяча в окне”, правда, сегодня является, скорее, клише, поскольку современные окна больше не бьются от одного попадания мяча, но во дворе найдется множество других опасных предметов: бумеранги, камни для рогатки и т.п. Пострадать также может выполненная из пленки крыша теплицы, соседская клумба, или газонокосилка-робот, которой ”кормят” деревянные палки.