Победителем Ajujaht стало решение Timey, замеряющее температуру продуктов питания

Инициатор конкурса Ajujaht, председатель совета EAS Эрки Мёлдер сказал, что, пытаясь пробиться в предпринимательстве, нужно иметь смелость ошибаться. ”Трое финалистов не побоялись пойти на риск и в результате развить свой бизнес. Победу Timey принесло, прежде всего, необычное и умное решение, которое они и реализовали во время проведения конкурса”, — отметил Мёлдер.

Руководитель по инновациям SEB Март Маазик сказал, что члены Timey обращали большое внимание на отзывы. ”Они — динамичная команда, которая не только прислушивалась к нашим отзывам и отзывам клиентов, но и реагировала на них. В результате их развитие во время конкурса оказалось значительным”, — добавил Маазик.

Исполнительный директор Elisa Сами Сеппянен считает, что победа в Ajujaht является признанием целеустремленности команды и ее потенциала в связи с выводом своего продукта на европейские рынки или даже на рынки всего мира. ”Их технология обеспечивает массу возможностей, но они твердо придерживались поставленных целей, что заметно помогло развитию проекта”, — сказал Сеппянен.