24.05.2019, 13:57

Победителем Ajujaht стало решение Timey, замеряющее температуру продуктов питания


rus.delfi.ee
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Победителем Ajujaht стало решение Timey, замеряющее температуру продуктов питания
Pressifoto

Вчера вечером определился победитель крупнейшего в Эстонии конкурса бизнес-идей Ajujaht. Жюри назвало победителем предприятие Timey, производящее химические индикаторы для наблюдения за состоянием продуктов питания. Победившая команда получила в качестве главного приза 30 000 евро и возможность в сотрудничестве с краудфандинговой платформой Funderbeam посетить три зарубежных рынка, чтобы встретиться с потенциальными клиентами и инвесторами.

Инициатор конкурса Ajujaht, председатель совета EAS Эрки Мёлдер сказал, что, пытаясь пробиться в предпринимательстве, нужно иметь смелость ошибаться. ”Трое финалистов не побоялись пойти на риск и в результате развить свой бизнес. Победу Timey принесло, прежде всего, необычное и умное решение, которое они и реализовали во время проведения конкурса”, — отметил Мёлдер.

Руководитель по инновациям SEB Март Маазик сказал, что члены Timey обращали большое внимание на отзывы. ”Они — динамичная команда, которая не только прислушивалась к нашим отзывам и отзывам клиентов, но и реагировала на них. В результате их развитие во время конкурса оказалось значительным”, — добавил Маазик.

Исполнительный директор Elisa Сами Сеппянен считает, что победа в Ajujaht является признанием целеустремленности команды и ее потенциала в связи с выводом своего продукта на европейские рынки или даже на рынки всего мира. ”Их технология обеспечивает массу возможностей, но они твердо придерживались поставленных целей, что заметно помогло развитию проекта”, — сказал Сеппянен.

Второе место в Ajujaht занял производитель клеящихся деревянных панелей Groveneer (15 000 евро), а третье место — настольная игра для слепых ALU (5000 евро).

Лучшим социальным предприятием сезона назвали консультационную услугу Võõras Sõber, созданную для профилактики рабочего стресса и выгорания на работе, которая получила 5000 евро. Кроме того, участвовавшие в конкурсе команды получили ряд особых призов, ознакомиться с перечнем которых можно здесь.

Timey — это умный индикатор, который можно закреплять на упаковках или коробках с продуктами питания. Индикатор будет менять цвет, если продукт хранится в неправильных условиях. Меняющий цвет индикатор создает дополнительную ценность в цепочке поставок и помогает избежать бессмысленной траты пищевых продуктов. Создатели Timey — студенты-химики Таллиннского технического университета.

Инициатором крупнейшего в Эстонии конкурса бизнес-идей является Целевое учреждение развития предпринимательства (EAS), партнером мероприятия — SEB, а генеральным спонсором Elisa. Кроме того, конкурс поддерживают Funderbeam, Lingvist, адвокатское бюро TRINITI, Центральный союз работодателей Эстонии, город Таллинн, город Тарту, город Пярну, волость Харку, волость Сауэ и Сельскохозяйственная и торговая палата. Проведение Ajujaht финансирует EAS из средств Европейского фонда регионального развития.

ТОП

Ajujaht проводят Civitta Eesti, Miltton JLP и Tehnopol.

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