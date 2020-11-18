По всей Эстонии появятся посылочные домики Smartpost

”Объём отправлений Smartpost увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, клиенты всё чаще пользуются нашими посылочными терминалами. В результате мы видим необходимость расширить сеть посылочных терминалов Smartpost и найти новые решения для этого. Наши клиенты ценят обещание Smartpost ”Хранится бережно” (эст. ”Hoolega hoitud”), частью которого являются посылочные терминалы внутри помещений, однако во многих небольших городах и посёлках нет подходящих внутренних помещений. С новым решением мы стали ближе к нашим клиентам в нужных им регионах”, — сказала исполнительный директор Itella Estonia Меэлике Паалберг.

В качестве решения этой проблемы фирма Itella разработала уникальные посылочные домики, где посылочные терминалы Smartpost установлены в приспособленные для них контейнеры со стеклянным фасадом. ”Посылочные домики можно установить в любом месте, где достаточный спрос на посылочный терминал, но нет подходящего внутреннего помещения. В то же время, в посылочном домике посылки содержатся в тепле и защищёнными от погодных условий, а также клиентам удобнее забирать в них посылки, поскольку не придётся иметь дело со свойственной Эстонии переменчивой погодой”, — пояснила Паальберг.

На двери стеклянного фасада посылочного домика умный замок Valnes. Её можно открыть с помощью того же PIN-кода, с помощью которого открывается дверца ячейки. Внутри посылочного домика расположен новейший белый посылочный терминал, который обеспечивает ещё более ускоренную выдачу посылок. ”Узнаваемые по своему белому цвету посылочные терминалы уникальны для Эстонии — на дверце каждой ячейки свой замок с PIN-клавиатурой — это позволяет вынимать посылки из терминала с комфортом и приватно. Также свои посылки из посылочного терминала могут получать несколько людей одновременно, поскольку не надо стоять в очереди к центральной консоли”, — сказала Паальберг.

В новых посылочных домиках можно забирать как внутригосударственные, так и международные посылки. Возможность по отправке и возврату посылок будет добавлена позже. Веб-среда самообслуживания Itella my.smartpost.ee позволяет с комфортом оформлять посылки для отправки как из имеющихся синих посылочных терминалов, так и в будущем — из белых терминалов.