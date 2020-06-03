По весне получил распространение новый вид ущерба в рамках жилищного страхования

Оба происшествия этой весны имели место во дворах частных домов — водители начинали сдавать назад и наезжали на роботизированные газонокосилки. Избежать столкновений было невозможно и пострадавших роботов пришлось отправить в ремонт. В одном случае в рамках жилищного страхования компания PZU возместила потребовавшиеся на ремонт 721 евро, а во втором 767 евро. Похожие случаи имели место и раньше, и как правило после ремонта роботы-газонокосилки вновь могли вернуться к работе.

”Начиная движения по двору, следует следить, чтобы люди и домашние животные находились на безопасном расстоянии, а также чтобы на пути не оказалось каких-то предметов. Рост популярности роботов-газонокосилок и новые страховые случаи демонстрируют, что во дворах теперь нужно быть еще внимательнее, чем прежде. По возможности машину стоит парковать так, чтобы движение можно было начать, не включая заднюю передачу”, — сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.

PZU Kindlustus