По стартап-визе в Эстонию прибыло почти 1000 работников

Руководитель проекта стартап-виз Мерилин Лукк сказала, что с момента создания программы в январе 2017 года в Эстонии приступили к работе 2150 человек, 572 из которых являются основателями стартапов. С помощью программы в Эстонии было основано 207 предприятий.
Руководитель по технологиям Pipedrive Сергей Аникин подчеркнул, что стартап-виза — это один из важнейших шагов, сделанных эстонским государством для поддержки и развития ИТ-сектора. ”Глобальный наем на работу — это единственная возможность роста для местных технологических фирм. Работу нужно выполнять, но в Эстонии не хватает специалистов со специфическими навыками, например, инженеров программного обеспечения”, — прокомментировал Аникин.
С начала программы стартап-виз Pipedrive привлёк на работу 64 высокооплачиваемых ИТ-специалиста. Только в прошлом году фирма с помощью стартап-виз наняла 52 специалиста из 25 разных стран.
По словам Маарики Труу, руководителя Startup Estonia, основной проблемой сегодня является малочисленность программ по адаптации иностранцев в Эстонии. ”Ощущается недостаток вспомогательных услуг, семейных врачей и школ на иностранных языках. К счастью, сегодня на эти темы серьезно размышляют и на уровне государства, и на уровне самоуправлений”, — сказала Труу.
Программа стартап-виз, запущенная в январе 2017 года, позволяет гражданам не входящих в Европейский союз государств работать на эстонские стартапы, перевозить в страну уже существующие стартапы или открывать здесь новые. Если предприятие хочет воспользоваться связанными с визой преимуществами, оно должно получить оценку созданного в министерстве внутренних дел комитета. Комитет оценивает, отвечает ли фирма определениям стартапа, установленным законом.
Startup Estonia объединяет и поддерживает стартапы Эстонии. Startup Estonia является государственной программой основанной для развития стартап-экосистемы в Эстонии, которая даёт толчок для создания стартапов и их успеха на международных рынках. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx.
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