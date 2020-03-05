05.03.2020, 20:16

По стартап-визе в Эстонию прибыло почти 1000 работников


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Pipedrive'i töötajate arv ületas 600 piiri
Pipedrive'i töötajate arv ületas 600 piiriFoto: Pipedrive

В прошлом году по стартап-визам в Эстонию приехали 928 работников и 219 учредителей стартапов. Большинство работников прибыло по стартап-визе в Эстонию из России (149), Индии (124) и Бразилии (111).

Использовавшие стартап-визу предприятия в 2019 году в сумме заплатили государству 1,6 миллиона евро налогов на рабочую силу и увеличили оборот до 17,5 миллиона евро, что на 152% выше, чем годом раньше.

Пятая часть всех эстонских стартапов (207 предприятий) привлекли иностранных работников в Эстонию с помощью стартап-виз. В прошедшем году средняя месячная зарплата-брутто работников, приехавших по стартап-визе, составила 1951 евро. Это существенно превышает среднюю эстонскую зарплату, которая в тот период составляла 1407 евро.

”Роль иностранцев в успехе наших местных предприятий нельзя ни отрицать, ни недооценивать. Пятая часть работников эстонского сектора стартапов — иностранцы, и это востребованные и часто обладающие очень специфическими навыками специалисты, которые вносят свой вклад в рост местных стартапов. Поэтому крайне важно, чтобы Эстония была открытой и привлекательной для талантов страной, а нашим местным предприятиям не приходилось переезжать, поскольку они не могут найти здесь необходимых работников”, — сказала руководитель Startup Estonia Маарика Труу.

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Учредители, прибывшие в 2019 году в Эстонию по стартап-визе, основали 40 новых стартапов. Сегодня иностранцы составляют 30% среди учредителей эстонских стартапов. Большинство учредителей в прошлом году прибыло из Ирана (61), России (48) и Индии (40).

Руководитель проекта стартап-виз Мерилин Лукк сказала, что с момента создания программы в январе 2017 года в Эстонии приступили к работе 2150 человек, 572 из которых являются основателями стартапов. С помощью программы в Эстонии было основано 207 предприятий.

Руководитель по технологиям Pipedrive Сергей Аникин подчеркнул, что стартап-виза — это один из важнейших шагов, сделанных эстонским государством для поддержки и развития ИТ-сектора. ”Глобальный наем на работу — это единственная возможность роста для местных технологических фирм. Работу нужно выполнять, но в Эстонии не хватает специалистов со специфическими навыками, например, инженеров программного обеспечения”, — прокомментировал Аникин.

С начала программы стартап-виз Pipedrive привлёк на работу 64 высокооплачиваемых ИТ-специалиста. Только в прошлом году фирма с помощью стартап-виз наняла 52 специалиста из 25 разных стран.

По словам Маарики Труу, руководителя Startup Estonia, основной проблемой сегодня является малочисленность программ по адаптации иностранцев в Эстонии. ”Ощущается недостаток вспомогательных услуг, семейных врачей и школ на иностранных языках. К счастью, сегодня на эти темы серьезно размышляют и на уровне государства, и на уровне самоуправлений”, — сказала Труу.

Программа стартап-виз, запущенная в январе 2017 года, позволяет гражданам не входящих в Европейский союз государств работать на эстонские стартапы, перевозить в страну уже существующие стартапы или открывать здесь новые. Если предприятие хочет воспользоваться связанными с визой преимуществами, оно должно получить оценку созданного в министерстве внутренних дел комитета. Комитет оценивает, отвечает ли фирма определениям стартапа, установленным законом.

Startup Estonia объединяет и поддерживает стартапы Эстонии. Startup Estonia является государственной программой основанной для развития стартап-экосистемы в Эстонии, которая даёт толчок для создания стартапов и их успеха на международных рынках. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx.

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