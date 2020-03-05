По стартап-визе в Эстонию прибыло почти 1000 работников

Использовавшие стартап-визу предприятия в 2019 году в сумме заплатили государству 1,6 миллиона евро налогов на рабочую силу и увеличили оборот до 17,5 миллиона евро, что на 152% выше, чем годом раньше.

Пятая часть всех эстонских стартапов (207 предприятий) привлекли иностранных работников в Эстонию с помощью стартап-виз. В прошедшем году средняя месячная зарплата-брутто работников, приехавших по стартап-визе, составила 1951 евро. Это существенно превышает среднюю эстонскую зарплату, которая в тот период составляла 1407 евро.

”Роль иностранцев в успехе наших местных предприятий нельзя ни отрицать, ни недооценивать. Пятая часть работников эстонского сектора стартапов — иностранцы, и это востребованные и часто обладающие очень специфическими навыками специалисты, которые вносят свой вклад в рост местных стартапов. Поэтому крайне важно, чтобы Эстония была открытой и привлекательной для талантов страной, а нашим местным предприятиям не приходилось переезжать, поскольку они не могут найти здесь необходимых работников”, — сказала руководитель Startup Estonia Маарика Труу.

Учредители, прибывшие в 2019 году в Эстонию по стартап-визе, основали 40 новых стартапов. Сегодня иностранцы составляют 30% среди учредителей эстонских стартапов. Большинство учредителей в прошлом году прибыло из Ирана (61), России (48) и Индии (40).