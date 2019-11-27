27.11.2019, 15:01

По следам визита Зеленского: эстонцы и украинцы будут вместе развивать э-государство в цифровой ”песочнице”

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По следам визита Зеленского: эстонцы и украинцы будут вместе развивать э-государство в цифровой ”песочнице”
Foto: Mattias Tammet, Presidendi kantselei

Во время вчерашнего официального визита президента Украины Владимира Зеленского, украинский и эстонский операторы республиканских сетей интернета вещей — IoT Ukraine и Levikom Eesti — подписали меморандум о совместном развитии решений и услуг нового поколения интернета вещей (IoT).

Открытая вчера в Таллинне главой Эстонского государства Керсти Кальюлайд и президентом Украины Владимиром Зеленским серия мероприятий на цифровые темы Digital Society Sandbox закладывает основу новому формату сотрудничества эстонских и украинских предприятий цифровой сферы по совместному развитию э-управления.

”Самая большая ценность инициативы по созданию ”песочницы” для цифрового общества Эстонии и Украины состоит в том, что мы одинаково понимаем, что такое цифровые общественные услуги. Многие государства развивают общественные э-услуги, но их открытие для частного сектора пока было делом неслыханным. И теперь у нас есть две страны, которые понимают это одинаково. У Эстонии есть глобальный рынок и репутация, но, вероятно, не хватит сил удовлетворить весь спрос, а Украине нужны рабочая сила и хорошие идеи. Кроме того, Украина сможет строить свое э-государство с использованием технологии на 15 лет современнее той, которую применяла Эстония в начале пути”, — сказала президент Кальюлайд.

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”Ввод в действие э-услуг не только освободит людей от ненужной бюрократии, но будет способствовать борьбе с коррупцией и росту доверия к государству, то есть это очень важный проект для нашего молодого государства. В последние месяцы мы работаем уже на турбо-скоростях, в течение этого времени принято 82 новых акта, которые улучшают предпринимательский климат Украины и помогают бороться с коррупцией. Эстония получила подобный опыт при правительстве Марта Лаара в 1990-е годы, а радикальные перемены на Украине также требуют радикальных шагов в деле борьбы с коррупцией, построении системы э-здравоохранения и развития э-государства”, — пояснил президент Украины Владимир Зеленский.

На первом этапе сотрудничество запланировано на три года, в ходе которых будут проводиться регулярные хакатоны и мозговые штурмы. В совет инициативы входят представители Эстонии и Украины. Цель заключается в том, чтобы в рамках рабочего, творческого и прямого сотрудничества собрать вместе экосистему стартапов, предпринимателей ИТ-сектора, государственных управленцев и президентские советы. Мероприятия будут проводиться поочередно на Украине и в Эстонии, участвовать в них приглашаются эксперты своего дела, а также учреждения и предприятия. Эстония и Украина имеют хороший опыт государственных хакатонов по э-управлению, что создает хорошие предпосылки для создания общей цифровой ”песочницы”. Также ожидается появление позитивной конкуренции в сфере цифрового общества, которая поможет находить новые решения.

Сотрудничество двух стран сосредоточится, прежде всего, на повышении мобильных и цифровых умений, чтобы сделать э-государство на Украине доступным повсюду и для всех. Обслуживание своих людей также через мобильные телефоны требует значительной реорганизации услуг, поскольку экран смартфона гораздо более требователен с точки зрения опыта пользователя. В то же время, новая технология изменит процессы общественного сектора таким образом, что люди получат доступ к более качественным, быстрым и точным услугам.

Меморандум о сотрудничестве, подписанный министрами цифрового развития Украины и Эстонии на том же мероприятии, создает хорошую платформу и для других инициатив, а также для практических шагов, первым примером которых может служить Digital Society Sandbox.

По словам основателя и президента IoT Ukraine Олега Стефанюка, развивать сотрудничество с эстонцами их побудил официальный визит президента Зеленского в Эстонию и участие президентов обоих государств в дигитальном форуме Digital Society Sandbox. ”С Levikom мы уже сотрудничали и раньше. Например, мы поделились своим большим опытом в сфере смарт-решений в сельском хозяйстве — Украина располагает крупнейшим сектором возделывания зерновых в Европе, и IoT Ukraine вместе с предприятиями этой сферы развивает услуги интернета вещей”, — сказал Стефанюк. ”Область интернета вещей растет скачкообразно, поэтому международное сотрудничество просто необходимо, чтобы удовлетворить запросы рынка”.

По словам крупнейшего совладельца и председателя правления Levikom Тоомаса Пеэка, за четыре года Levikom выстроил в Эстонии бизнес интернета вещей и теперь предприятие ищет возможности расширения на международных рынках. ”Выход на мировой рынок через это сотрудничество представляется той возможностью, которая обязательно принесет доход. Партнерство с лидером рынка Украины позволяет Levikom не только получить доступ на крупный рынок, но и реализовать свой опыт внедрения в Эстонии десятков решений и услуг интернета вещей”, — добавил Пеэк.

Президент IoT Ukraine Стефанюк и председатель правления Levikom Пеэк согласны с тем, что хорошие отношения между Украиной и Эстонией должны выражаться во всестороннем сотрудничестве в сфере телекоммуникаций и ИТ-промышленности. Заключенное соглашение между Levikom и IoT Ukraine — это хороший пример первых результатов меморандума о сотрудничестве, заключенного вчера между ИТ-министрами Эстонии и Украины.

Levikom и IoT Ukraine сотрудничают во многих сферах — в том числе планируется объединение сетей интернета вещей, чтобы бизнес-клиенты могли бы использовать роуминг-услуги и пограничные IoT-услуги — например, мониторинг в сфере логистики и транспорта. Также планируется совместное развитие новых решений и услуг интернета вещей, и возможность делиться опытом работы в отдельных секторах, в которых трудятся предприятия на местных рынках, а также представлять общие интересы в отраслевых организациях — например, таких как LoRa Alliance.

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