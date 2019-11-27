По следам визита Зеленского: эстонцы и украинцы будут вместе развивать э-государство в цифровой ”песочнице”

”Ввод в действие э-услуг не только освободит людей от ненужной бюрократии, но будет способствовать борьбе с коррупцией и росту доверия к государству, то есть это очень важный проект для нашего молодого государства. В последние месяцы мы работаем уже на турбо-скоростях, в течение этого времени принято 82 новых акта, которые улучшают предпринимательский климат Украины и помогают бороться с коррупцией. Эстония получила подобный опыт при правительстве Марта Лаара в 1990-е годы, а радикальные перемены на Украине также требуют радикальных шагов в деле борьбы с коррупцией, построении системы э-здравоохранения и развития э-государства”, — пояснил президент Украины Владимир Зеленский.

На первом этапе сотрудничество запланировано на три года, в ходе которых будут проводиться регулярные хакатоны и мозговые штурмы. В совет инициативы входят представители Эстонии и Украины. Цель заключается в том, чтобы в рамках рабочего, творческого и прямого сотрудничества собрать вместе экосистему стартапов, предпринимателей ИТ-сектора, государственных управленцев и президентские советы. Мероприятия будут проводиться поочередно на Украине и в Эстонии, участвовать в них приглашаются эксперты своего дела, а также учреждения и предприятия. Эстония и Украина имеют хороший опыт государственных хакатонов по э-управлению, что создает хорошие предпосылки для создания общей цифровой ”песочницы”. Также ожидается появление позитивной конкуренции в сфере цифрового общества, которая поможет находить новые решения.

Сотрудничество двух стран сосредоточится, прежде всего, на повышении мобильных и цифровых умений, чтобы сделать э-государство на Украине доступным повсюду и для всех. Обслуживание своих людей также через мобильные телефоны требует значительной реорганизации услуг, поскольку экран смартфона гораздо более требователен с точки зрения опыта пользователя. В то же время, новая технология изменит процессы общественного сектора таким образом, что люди получат доступ к более качественным, быстрым и точным услугам.

Меморандум о сотрудничестве, подписанный министрами цифрового развития Украины и Эстонии на том же мероприятии, создает хорошую платформу и для других инициатив, а также для практических шагов, первым примером которых может служить Digital Society Sandbox.