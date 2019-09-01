По проекту туннеля между Таллинном и Хельсинки нанесен неожиданный удар

Финский геологический центр, Эстонская геологическая служба и группа A-Insenerid составили по заказу Finestbay оценку дна Финского залива. Хотя из него явствует, что в целом мы имеем дело с благоприятной для строительства поверхностью, во многих местах дно плохого качества (проломы, мягкий грунт), что может вызвать при сооружении туннеля существенные проблемы.

По словам специалиста Финского геологического центра Мика Ряйсянена, данное обстоятельство является самой большой слабостью всего проекта.

Несмотря на то, что геологические исследования дороги, без них не обойтись, чтобы понять - какой способ строительства будет оптимальным.

"Изыскания покажут, какой подход самый безопасный и экономически разумный", - сказал Ряйсянен и отметил, что донный грунт у эстонского и финского побережья довольно значительно отличается.

Еще один вызов, с которым строителям туннеля придется столкнуться - старые речные долины, образовавшиеся в ходе геологических изменений за последние пару миллионов лет. Нужно выяснить, как они могут повлиять на будущую трассу. Вопросы у геологов вызывает и пористый песчаник, которого много на таллиннском побережье. Содержащаяся в нем грунтовая вода используется для водоснабжения Таллинна, и есть опасность, что при строительстве туннеля она может смешаться с соленой морской водой.

Финский геологический центр подчеркивает, что нельзя прокладывать трассу туннеля, пока не будут изучены все возможные альтернативы.