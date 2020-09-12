По понедельникам Rimi предлагает пожилым людям скидку в онлайн-магазине

”В настоящее время мы являемся единственной розничной сетью, предлагающей такую ​​услугу”, — сказала руководитель по электронной торговле Rimi Хелен Ледней. ”Подобное решение довольно распространено в других странах, но Rimi является первой компанией на балтийском рынке, предлагающей клиентам такой пакет услуг по доставке продуктов на дом. Клиенты, чья корзина покупок не всегда превышает лимит бесплатной доставки, значительно сэкономят на стоимости услуги доставки и смогут спокойно совершать покупки в течение этого периода. Например, у людей, живущих в одиночку, особенно у одиноких пожилых людей, сумма покупок обычно составляет менее 50 евро, и 2-5 евро, которые они должны доплатить за курьерские услуги, являются для них значительной суммой. Я призываю пожилых людей пользоваться онлайн-магазином: теперь по понедельникам онлайн-магазин Rimi предлагает пожилым людям скидку в размере 10%”.

По словам Хелен Ледней, конкуренция в розничных сетях в сфере электронной коммерции очень высока, и все работают над тем, чтобы отличаться от других. ”Я верю, что клиенты в Эстонии хорошо воспримут новую услугу”. С 11 сентября пакет услуг по доставке можно приобрести по ознакомительной цене в 99 центов. По словам Ледней, что цена пакета и в дальнейшем останется такой, которая позволит покупателю сэкономить на услуге доставки.

В начале сентября в гипермаркете Rimi в Хааберсти была открыта зона Drive, где можно получить заказанный товар всего за несколько минут. ”Drive особенно подходит для тех, кто не хочет ждать курьера дома, а предпочитает заехать за заказом по пути домой после работы. 95% пользователей услуги Click and Collect предпочитают получать товары из зоны Drive из-за того, что работник складывает пакеты прямо в багажник автомобиля — это очень удобно, потому что клиенту не нужно выходить из машины”, — сказала Ледней.

На данный момент зона Drive находится в гипермаркетах в Лаагри и в Хааберсти, но в ближайшие несколько месяцев появятся и в других магазинах, которые находятся в автомобильной доступности — на Петербуржском шоссе, возле Мустакиви и в Нарве. В этих магазинах в настоящее время есть точки выдачи заказов.