По плану Еврокомиссии Эстония получит 3,3 млрд евро

По словам еврокомиссара Кадри Симсон, Эстония получит из этого фонда 1,8 миллиарда евро в виде прямых дотаций, пишет dv.ee. Также нашей стране полагаются средства Фонда справедливого перехода, деньги, выделенные на проект Rail Baltic и кредиты (в рамках 250 миллиардов евро кредитной помощи от ЕС).

Таким образом, общая сумма, которую получит Эстония, составляет 3,3 млрд евро.

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