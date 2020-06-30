По мнению жителей Эстонии пик кризиса миновал, но не стоит терять бдительность

По сравнению с первой неделей после отмены чрезвычайного положения, население в меньшей степени ощущает угрозу заражения коронавирусом. Все чаще встречается мнение, что острая фаза кризиса миновала (доля респондентов выросла с 63% до 75%). При этом по мнению 7% населения можно спокойно жить дальше в прежнем режиме, в то время как 68% считают, что терять бдительность и отказываться от мер предосторожности пока рано.

Существенно сократилась (с 28% до 15%) доля людей, считающих, что положение по-прежнему критическое и высока вероятность новой волны распространения вируса. 8% жителей Эстонии полагают, что ситуация не была критической и на нее слишком остро отреагировали (их доля по сравнению с показателями середины мая не изменилась).

Для борьбы с эпидемией в период чрезвычайного положения был введен ряд ограничений, основная часть которых на сегодня отменена. 47% жителей страны считают себя хорошо осведомленными о действующих мерах и 43% — осведомленными в общих чертах. По сравнению с результатами недели, следующей за отменой чрезвычайного положения, осведомленность населения несколько снизилась — тогда хорошо осведомленными сочли себя 57% опрошенных.

Глава Turu-uuringute AS Тынис Стамберг отмечает, что сохранение готовности людей соблюдать многочисленные ограничения ради собственного и общественного здоровья — хороший знак. Необходимо сохранять позитивный настрой и верить в возвращение к привычному ритму жизни, но при возможных симптомах заболевания в будущем — сразу остаться дома и связаться с семейным врачом.

Из действующих мер наибольшую поддержку выражают обязательной изоляции зараженных и контактировавших с ними лиц (ее считают необходимой 95% населения) и применения обязательного карантина для прибывающих из стран с высоким риском заражения (88%). Значительный процент поддерживает также ограничения для увеселительных заведений (74%) и мероприятий в помещениях и на открытом воздухе (65%).

Если сравнивать с первой неделей после отмены чрезвычайного положения, общий настрой изменился к лучшему. 89% населения отметили, что смотрят в будущее с надеждой и энтузиазмом (во второй половине мая — 84%). 60% заявили, что при необходимости готовы в жизни рисковать (во второй половине мая — 54%). Чаще среднего выражают готовность к риску мужчины, респонденты в возрасте 15–24 лет, эстонцы и люди с высоким уровнем дохода.