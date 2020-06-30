30.06.2020, 11:53

По мнению жителей Эстонии пик кризиса миновал, но не стоит терять бдительность


EST
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020Foto: Andres Putting

Три четверти населения Эстонии считают, что острая фаза кризиса уже позади, но при этом по мнению 68 процентов следует сохранять бдительность. После отмены чрезвычайного положения количество людей, по их собственным словам, смотрящих в будущее с надеждой и энтузиазмом, еще более возросло.

По сравнению с первой неделей после отмены чрезвычайного положения, население в меньшей степени ощущает угрозу заражения коронавирусом. Все чаще встречается мнение, что острая фаза кризиса миновала (доля респондентов выросла с 63% до 75%). При этом по мнению 7% населения можно спокойно жить дальше в прежнем режиме, в то время как 68% считают, что терять бдительность и отказываться от мер предосторожности пока рано.

Существенно сократилась (с 28% до 15%) доля людей, считающих, что положение по-прежнему критическое и высока вероятность новой волны распространения вируса. 8% жителей Эстонии полагают, что ситуация не была критической и на нее слишком остро отреагировали (их доля по сравнению с показателями середины мая не изменилась).

Для борьбы с эпидемией в период чрезвычайного положения был введен ряд ограничений, основная часть которых на сегодня отменена. 47% жителей страны считают себя хорошо осведомленными о действующих мерах и 43% — осведомленными в общих чертах. По сравнению с результатами недели, следующей за отменой чрезвычайного положения, осведомленность населения несколько снизилась — тогда хорошо осведомленными сочли себя 57% опрошенных.

Глава Turu-uuringute AS Тынис Стамберг отмечает, что сохранение готовности людей соблюдать многочисленные ограничения ради собственного и общественного здоровья — хороший знак. Необходимо сохранять позитивный настрой и верить в возвращение к привычному ритму жизни, но при возможных симптомах заболевания в будущем — сразу остаться дома и связаться с семейным врачом.

Из действующих мер наибольшую поддержку выражают обязательной изоляции зараженных и контактировавших с ними лиц (ее считают необходимой 95% населения) и применения обязательного карантина для прибывающих из стран с высоким риском заражения (88%). Значительный процент поддерживает также ограничения для увеселительных заведений (74%) и мероприятий в помещениях и на открытом воздухе (65%).

Если сравнивать с первой неделей после отмены чрезвычайного положения, общий настрой изменился к лучшему. 89% населения отметили, что смотрят в будущее с надеждой и энтузиазмом (во второй половине мая — 84%). 60% заявили, что при необходимости готовы в жизни рисковать (во второй половине мая — 54%). Чаще среднего выражают готовность к риску мужчины, респонденты в возрасте 15–24 лет, эстонцы и люди с высоким уровнем дохода.

Усердие населения в соблюдении инструкций по противодействию эпидемии с 6-й недели чрезвычайного положения постепенно снижается, однако его уровень по-прежнему

достаточно высок: 50% страны соблюдает все официальные распоряжения, 32% следуют большинству инструкций и 10% — некоторым из них.

8% опрошенных не соблюдают ограничений и живут привычной жизнью. Меньше среднего заботятся о соблюдении ограничений мужчины и лица младше 35 лет.

В части конкретных профилактических действий наиболее популярна забота о гигиене рук.

86% людей осознают, что их действия могут предотвратить случайную передачу вируса друзьям и знакомым; 72% беспокоятся, что кто-то может заразить их, сам того не подозревая. В целом по сравнению с серединой мая ощущение угрозы у населения ослабло.

53% респондентов отметили, что в связи с коронакризисом их личный или семейный доход сократился. По сравнению с серединой апреля этот показатель снизился (на 2%). Значительно чаще среднего падение уровня дохода затрагивает представителей других национальностей (66%); что касается сфер деятельности, это прежде всего специалисты по обслуживанию клиентов, квалифицированные рабочие и операторы механизмов или оборудования.

В рамках исследования было опрошено по телефону и онлайн 1256 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше. Заказчик регулярных исследований — Государственная канцелярия. На сегодня проведено 11 таких исследований.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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